Mudança na diretoria de futebol do Atlético fortalece Sampaoli

Mattos com Sampaoli na Cidade do Galo: diretor deixa o cargo após 10 meses e na despedida cita %u201Cresultados sendo alcançados%u201D (foto: Fotos: Bruno Cantini/Agência Galo/Atlético %u2013 16/3/20 )





O primeiro dia de Sérgio Batista Coelho como presidente do Atlético foi marcado por mudanças. A mais profunda foi a demissão de Alexandre Mattos, que deixa o cargo de diretor de futebol depois de cerca de 10 meses. Um dos nomes cotados para substituí-lo é Rodrigo Caetano, que se desligou do Internacional no mês passado.









Sérgio Coelho na posse na presidência atleticana: %u201CTemos projeto, temos rumo e sabemos aonde queremos chegar%u201D



“Acredito que nossos próximos anos serão promissores. Meu coração está leve e a cabeça pronta para o que der e vier. Peço a Deus que mantenha em mim a humildade necessária para saber ouvir e que me ilumine na tarefa de liderar esta nação alvinegra colossal. Temos projeto, temos rumo e sabemos aonde queremos chegar”, disse ele, em discurso de posse em cerimônia restrita, realizada na sede de Lourdes.

“Entre os meus primeiros atos está dar continuidade na montagem de um time vencedor, de minha confiança e aliado aos propósitos por mim estabelecidos. Não acredito em jogo individual. Acredito no time e no coletivo. Por essa razão, antes de tomar posse, criei órgão colegiado composto por mim, pelo vice, e pelo chamado grupo dos 4 Rs (além de Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens e Rafael Menin, todos empresários), para com eles dividir as decisões mais importantes”, completou. Também integra o Órgão Especial Colegiado o vice-presidente José Murilo Procópio.





Ao deixar o cargo, Alexandre Mattos agradeceu a chance de trabalhar no Atlético. “Respeito a decisão, desejo aos novos gestores sucesso e saio somente com o sentimento de gratidão por todos. Obrigado, Rafael e Rubens Menin, Renato Salvador e em especial ao (agora ex) presidente Sérgio Sette Câmara, que me deu a oportunidade de trabalhar em mais um grande clube do futebol brasileiro”, escreveu ele em uma rede social, na qual também recebeu e agradeceu o apoio de atletas como Réver, Gabriel, Victor, Jair, Arana, Mariano, Savinho, Allan e Dylan Borrero.





Ele ressaltou ainda ter chegado “poucos dias antes de se iniciar o lockdown por causa da pandemia do coronavírus”, com a missão “de resgatar a credibilidade no mercado e principalmente ser protagonista nas duas competições restantes” na temporada, Mineiro e Brasileiro. “Fomos campeões mineiros e estamos em segundo no Brasileiro, brigando pelo título. Em pouquíssimo tempo os resultados estavam sendo alcançados”, afirmou.





Além de Mattos, deixaram o clube o superintendente administrativo, Marcelo Machado, e Américo Rincon, gerente do programa Galo na Veia. Por outro lado, devem retornar Pedro Tavares e Plínio Segniorini, mas ainda não se sabe que cargos vão ocupar.