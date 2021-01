Empate da Chapecoense mantém América na liderança da Série B

América tem a chance de garantir o título da Série B (foto: Fernando Almeida/América) nacional. O América segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a Chapecoense empatou sem gols com o Brasil de Pelotas, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó, pela 32º rodada da competição





Próximo de assegurar matematicamente o acesso, o América também tem a chance de chegar ao tricampeonato da Série B. O Coelho já garantiu o título da Segunda Divisão em outras duas ocasiões: 1997 e 2017. Na última vez em que foi campeão, o alviverde fez 73 pontos - 10 a mais do que soma atualmente. Porém, a equipe ainda pode ultrapassar esses números nas últimas seis rodadas da Segunda Divisão.





Na 33ª rodada, o América encara o Vitória, no próximo sábado (9), às 19h, no Independência. Já a Chape medirá forças com o Botafogo-SP, no mesmo dia, às 16h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Veja os próximos seis jogos de América e Chapecoense na Série B:





33ª rodada: Botafogo-SP x Chapecoense, 09/1, às 16h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

América x Vitória, 09/1, às 19h, no Independência, em Belo Horizonte





34ª rodada: Náutico x América, 12/1, às 19h15, nos Aflitos, em Recife

Chapecoense x Figueirense, 12/1, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó





35ª rodada: América x Botafogo-SP, 15/1, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte

Vitória x Chapecoense, 17/1, às 16h, no Barradão, em Salvador





36ª rodada: Brasil de Pelotas x América, 19/1, às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas

Chapecoense x Ponte Preta, 21/1, às 17h30, na Arena Condá, em Chapecó





37ª rodada: Confiança x América, 23/1, às 16h30, no Batistão, em Aracaju

Operário-PR x Chapecoense, 25/1, às 17h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa





38ª rodada: América x Avaí, 30/1, às 16h30, no Independência, em Belo Horizonte

Chapecoense x Confiança, 30/1, às 16h30, na Arena Condá, em Chapecó