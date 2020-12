Com Cavichioli e Felipe Azevedo, América treina focado na Copa do Brasil

Técnico Lisca teve conversa com os jogadores antes de treinamento do América (foto: Mourão Panda/América)

O América treinou na tarde desta segunda-feira (28/12), no CT Lanna Drumond, em Belo Horizonte. A atividade contou com a presença do goleiro Matheus Cavichioli e doFelipe Azevedo. Por desconfortos musculares, ambos foram preservados na vitória por 1 a 0 diante do CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último sábado (26/12).