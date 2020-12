Sonhando em duas frentes, América encara CRB hoje no Independência

Para o armador Marcelo Toscano, Coelho precisa se concentrar somente na partida de hoje para não atrapalhar os planos da equipe (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 24/1/19)





De olho no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, quarta-feira, no Independência, o América não pode se esquecer do objetivo maior na temporada, que é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 18h30, recebe o CRB, também no Horto, pela 32ª rodada da Série B para praticamente garantir o acesso.





“A gente vem de uma sequência boa e, dentro de casa, não podemos vacilar. Temos de continuar impondo nosso ritmo. Sabemos da qualidade da equipe deles, mas estamos confiantes. Estamos muito próximos de garantir nossa classificação para Série A e temos de estar muito ligados”, afirma o armador Marcelo Toscano, que deve assumir a titularidade justamente porque o técnico Lisca tende a poupar alguns atletas, já mirando o torneio mata-mata.





Mesmo que o América esteja bem perto de subir, o experiente jogador receita calma nessa hora. “Não podemos pensar na matemática. Temos de focar em cada jogo, procurando fazer nosso trabalho bem-feito a cada partida. Lisca tem falado para a gente manter a calma, a tranquilidade. É assim que vamos atingir nosso objetivo. A Copa do Brasil é depois”, argumenta.





Para o jogo de hoje, as baixas continuam sendo o lateral-direito Diego Ferreira e o lateral-esquerdo João Paulo, contundidos. A escalação do atacante Felipe Azevedo é dúvida, após deixar a partida contra o Palmeiras com dor muscular na coxa esquerda.





O volante Zé Ricardo e o armador Guilherme estão em trabalho de transição no campo e podem ser novidades no banco de reservas. Fora desde o fim de novembro, o volante se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Já o meia teve contusão no ombro direito e ficou cerca de dois meses no DM.





Adversário em baixa

América x CRB

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus (Eduardo Bauermann) e Sávio; Sabino (Flávio), Juninho e Alê; Marcelo Toscano (Felipe Azevedo), Leo Passos e Felipe Augusto



CRB Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Xandão e Luiz Paulo; Claudinei Júnior, Jatobá e Diego Torres; Luidy, Pablo Dyego e Lucão

31ª rodada da Série B do Brasileiro

Estádio: Independência Horário: 18h30 Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollpof (MS) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (MS) TV: Pay-per-view Americanos pendurados: Ademir, Alê, Anderson Jesus, Daniel Borges, Diego Ferreira, Juninho, Leo Passos, Matheus Cavichioli, Messias, Rodolfo e Sabino Técnico: Roberto Fernandes31ª rodada da Série B do Brasileiro Técnico: Lisca

No CRB, a preocupação é com o mau momento. O time vem de vitória sobre o Botafogo-SP e estaria mais descansado, por ter atuado no domingo, enquanto o Coelho jogo na quarta-feira. “A gente tem de ser realista, sabe da nossa situação e da condição do América. Mas quando a gente entra em campo, são 11 contra 11. Eu não sei se o time deles vai ser misto, por causa da Copa do Brasil, mas a gente tem de estar preparado para o que vier. Pontuar fora de casa é importante. Neste ano, nossa campanha fora de casa não foi tão boa como em 2019, mas queremos mudar essa situação a partir de agora”, diz o volante Claudinei, que conhece bem o futebol mineiro por ter atuado no Cruzeiro.