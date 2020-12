Atlético entra em campo neste domingo com obrigação de vencer o Coritiba

Hyoran pode ser recuado para ajudar a compor o meio-campo defensivo na partida no Mineirão, em que o Galo busca a reabilitação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 21/2/20)





Pela segunda vez na história, o Atlético entra em campo no dia seguinte ao Natal. O time enfrenta hoje o Coritiba, às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Na única vez em que jogou num dia como esse, o Galo goleou o América por 4 a 0, em 1937, pelo Campeonato Mineiro, segundo dados do clube.





“Jogar no fim do ano é uma situação nova para a gente. Normalmente, estaríamos de férias neste período. No meu caso, juntaríamos a família na casa da minha mãe. Agora (por conta da pandemia de COVID-19), passei aqui, só com o pessoal de casa mesmo, sem muita visita. A gente tem de adaptar”, diz o atacante Eduardo Sasha, uma das opções do técnico Jorge Sampaoli para buscar a reabilitação depois da goleada por 3 a 0 para o líder, São Paulo, na rodada passada.





Segundo alguns historiadores, o “Boxing day”, como se denominam os jogos de 26 de dezembro, surgiu ainda no século 19, pois um grupo de aristocratas britânicos presenteava os serviçais em caixas (box, em inglês). Isso se mantém até hoje e o futebol na Inglaterra é um dos poucos que sempre têm partidas entre o Natal e o ano-novo.





No caso do Atlético, será o último duelo de 2020, pois o próximo está marcado apenas para 11 de janeiro, contra o Bragantino, no interior paulista. Afinal, o compromisso contra o Santos, pela 28ª rodada, foi adiado de 7 para 27 de janeiro em função da agenda da equipe paulista nas semifinais da Copa Libertadores.





“Precisamos muito dessa vitória. Será nosso último jogo no ano e, dependendo da combinação de resultados, podemos diminuir a diferença para os nossos concorrentes diretos ao título do Brasileiro”, disse o armador Hyoran.





Ele se refere ao fato de, também hoje, tanto o líder, São Paulo (53 pontos), quanto o vice, Flamengo (48), à frente do Galo (46), entrarem em campo. O tricolor paulista visita o Fluminense, às 21h. Já o rubro-negro pega o Fortaleza, ex-time do técnico Rogério Ceni, às 19h, na capital cearense.





MUDANÇA Sampaoli não poderá contar com os volantes Jair, que segue em recuperação de lesão muscular, e Allan, suspenso por ter sido expulso contra o São Paulo. Assim, Hyoran deve atuar mais recuado. Outra opção é Wesley, volante da base. O zagueiro Réver, que voltou de suspensão, também pode atuar ali.