Maratona de jogos desafia o Coelho

Detalhe da partida entre América e Palmeiras: em duas competições, desde outubro time fez média de uma partida a cada 3,6 dias (foto: JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA)







Muito perto de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e a uma vitória da decisão da Copa do Brasil, o América tem um adversário extra neste fim de ano: o cansaço. O clube vem de maratona de 25 jogos nos últimos 90 dias, tendo entrado em campo uma vez a cada 3,6 dias, em média, no período.









O próximo compromisso será amanhã, às 18h30, contra o CRB, no Independência, pela 31ª rodada da Série B. O time é vice-líder, com 57 pontos, a dois da Chapecoense. Já na quarta-feira, às 21h30, haverá o confronto decisivo com o Palmeiras, pela Copa do Brasil – na ida, em São Paulo, o Coelho arrancou empate por 1 a 1. E no dia 2 de janeiro, visita o Guarani, novamente pela Segunda Divisão.





“Sentimos o cansaço no fim do jogo (de quarta-feira), pois é uma coisa impressionante o que estamos vivendo. Faz três meses que a gente não tem semana livre para treinar. Nosso ritmo está muito forte também na Série B. Tem de cumprimentar meu grupo por essa superação no aspecto físico também”, declarou o treinador americano, depois da partida no Allianz Parque.





Justamente pela sequência de jogos, alguns jogadores acabaram se lesionando. O lateral-direito Diego Ferreira e o lateral-esquerdo João Paulo estão desfalcando o time por causa de lesões musculares na coxa direita e coxa esquerda, respectivamente.





Nos lugares entraram Daniel Borges e Sávio, que ainda não estão no mesmo nível dos titulares. O próprio Lisca admite que o grupo americano não tem tantas opções, mas nem por isso a equipe deixa a desejar quando ocorrem mudanças.





“O Palmeiras, por exemplo, é uma equipe de investimento muito superior. Tanto que na quarta-feira entraram jogadores como Viña, Luiz Adriano, Lucas Lima. Nós não temos o nível de investimento deles. Mas nossos jogadores deram uma resposta interessante”, avaliou.





Retorno

Para o jogo de amanhã, o treinador americano terá a volta de Alê, que estava suspenso na Copa do Brasil. Porém, ele pode ser preservado para o duelo de quarta-feira.





Uma das preocupações, além da parte física, é com o lado psicológico, pois é preciso fazer os jogadores “virarem a chave” para o confronto pelo Brasileiro. “Nossa preocupação agora é o CRB. Estamos bem colocados, mas temos de ter alguns cuidados na Série B. Tem alguns clubes crescendo muito, como Ponte Preta, Guarani, CSA. Juventude e Cuiabá patinaram na última rodada, mas devem brigar até o final. Então, vai ser acirrado nesta reta decisiva. A partir de domingo a gente começa a pensar no Palmeiras de novo.”