Com chances mínimas de voltar à 1ª Divisão, Cruzeiro está de olho em 2021

Aos 32 anos, o zagueiro Leo é um dos jogadores que têm permanência indefinida e dependeria de renegociação salarial (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/2/20)







A renovação do contrato do goleiro Fábio até o fim de 2021 é apenas uma das ações do Cruzeiro para tentar montar um time mais forte para a próxima temporada. Com chances mínimas de voltar à Série A, dirigentes e comissão técnica traçam planos, que incluem a contratação de reforços e a diminuição da folha salarial – sem o acesso e bastante endividado, a penúria financeira deverá continuar.









Ele deixa a questão financeira para a diretoria. Mas tem dado sugestões sobre as contratações, ainda que saiba que a verba seja reduzida. “Tenho de resolver a minha parte dentro de campo, e a minha parte nós temos conversado sobre algumas situações. Mas, em primeiro lugar, precisamos conversar sobre a situação atual. A situação atual ainda nos preocupa, e vamos esperar ter uma situação definitiva de conversa, de acerto e de detalhes, quando estivermos com os pontos garantidos pelo menos para a permanência na Série B.”





Alguns “reforços” podem estar na própria Toca da Raposa II. O zagueiro Leo, de 32 anos, por exemplo, já voltou a treinar com o grupo depois de se recuperar de edema ósseo no joelho direito que o impede de jogar desde setembro.





Já o volante Henrique, de 35, passou, em meados de outubro, por cirurgia para correção de lesão no menisco lateral do joelho direito. Ele faz trabalhos específicos para voltar a treinar com os companheiros. De qualquer forma, a permanência deles dependerá de acerto quanto à parte financeira. Afinal, eles aceitaram redução temporária de salário, que vence no início de 2021, e dificilmente vão permanecer se quiserem voltar ao patamar anterior.





Na mesma situação está o zagueiro Manoel, de 30 anos, e um dos melhores do Cruzeiro neste segundo semestre. O problema é que o contrato dele termina no meio da próxima temporada e isso pode dificultar a permanência – em janeiro já pode assinar vínculo com outra equipe.





Redução

Uma das formas de reduzir custos do futebol é justamente abrindo mão de jogadores que ganham mais, contratando outros com salários menores. O desafio é não deixar a qualidade cair, pois o Cruzeiro sentiu na própria pele nesta temporada os efeitos de não ter montado um time em condições de brigar nem sequer pelo título mineiro.