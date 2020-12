Cruzeiro: relembre goleadas emblemáticas da história celeste

Roger, Fabrício, Welligton Paulista e Anselmo Ramon comemoram em goleada do Cruzeiro por 6 a 1 sobre o Atlético, em 2011 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) conquistas, goleadas emblemáticas, especialmente em clássicos contra o Atlético, se tornaram parte da galeria celeste. Na história centenária do Cruzeiro - completa 100 anos no dia 2 de janeiro -, vários títulos nacionais e internacionais não saem da memória da torcida. Assim como os dois títulos da Copa Libertadores da América, os quatro do Campeonato Brasileiro e os seis da Copa do Brasil, entre outras importantes, goleadas emblemáticas, especialmente em clássicos contra o Atlético, se tornaram parte da galeria celeste.





09:12 - 19/12/2020 Cruzeiro 100 anos: relembre maiores jogadores campeões da história celeste emblemático em Sete Lagoas. Foram seis gols de jogadores distintos: Roger abriu o placar e deu assistência para Leandro Guerreiro marcar 2 a 0; ainda no primeiro tempo, Anselmo Ramon e Fabrício ampliaram a vantagem; na etapa final, Wellington Paulista e Ortigoza também balançaram as redes. Réver descontou para o Galo. A goleada por 6 a 1, na Arena do Jacaré, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, foi a maior do Cruzeiro sobre o Atlético. Com risco de ser rebaixado à Série B, o time celeste precisava vencer o rival na ocasião e conseguiu um resultadoem Sete Lagoas. Foram seis gols de jogadores distintos: Roger abriu o placar e deu assistência para Leandro Guerreiro marcar 2 a 0; ainda no primeiro tempo, Anselmo Ramon e Fabrício ampliaram a vantagem; na etapa final, Wellington Paulista e Ortigoza também balançaram as redes. Réver descontou para o Galo.





Outra goleada inesquecível ocorreu na final do Campeonato Mineiro de 2008. No jogo de ida da decisão, o Cruzeiro superou o Atlético por 5 a 0, no Mineirão. Os gols foram de Marcelo Moreno (duas vezes), Marcos (contra), Ramires, Guilherme e Wagner. Na partida da volta, a Raposa confirmou o título com triunfo por 1 a 0, novamente com Moreno balançando as redes.





E o ‘raio’ caiu de novo na final do Estadual do ano seguinte. O Cruzeiro repetiu a dose e fez 5 a 0 sobre o rival na partida de ida. Kleber marcou o primeiro e provocou na comemoração imitando galinha, repetindo gesto que Paulinho McLaren fizera em clássico pelo Brasileiro de 1996. Leonardo Silva e Jonathan, com dois cada, definiram a goleada. Na volta, empate por 1 a 1, com o ‘Gladiador’ deixando a marca mais uma vez.





Taça Brasil de 1966





O primeiro título brasileiro da história do Cruzeiro foi iniciado com vitória expressiva sobre o Santos de Pelé. No jogo de ida da final da Taça Brasil de 1966, goleada celeste por 6 a 2. Dirceu Lopes fez ‘hat-trick’ na partida realizada no Mineirão. Zé Carlos (contra), Natal e Tostão marcaram os outros gols da Raposa. Toninho Guerreiro fez os do Peixe, que teve Pelé expulso. Na segunda partida, a equipe mineira triunfou, de virada, por 3 a 2, no Pacaembu - gols de Dirceu, Tostão e Natal.