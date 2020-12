Atlético terá mês com confrontos diretos pelo título do Brasileiro; veja

No primeiro turno, Atlético perdeu para o Internacional por 1 a 0 (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético) )





O Atlético terá um mês de dezembro com confrontos diretos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli lidera a competição nacional, com 42 pontos - um à frente do vice-líder São Paulo, que tem dois jogos a menos.





Neste domingo, o Atlético encara o Internacional. Apesar de estar em um momento descendente, o time colorado ocupa a quarta colocação e tem 37 pontos - cinco a menos que o Galo. As equipes se enfrentam a partir das 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada da Série A.





O jogo mais aguardado do mês para os atleticanos, porém, ainda não tem data e horário marcados. O time do técnico Jorge Sampaoli vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo em 19 ou 20 de dezembro, pela 26ª rodada.





Antes, porém, o Atlético visita o Athletico-PR, em Curitiba. O jogo está agendado para 12 de dezembro (sábado), às 17h, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada. Os paranaenses atualmente ocupam a 12ª posição, com 28 pontos.





A última partida do ano será novamente contra uma equipe do Paraná, pela 27ª rodada. Em 26 ou 27 de dezembro, o Atlético receberá o Coritiba, no Mineirão, em duelo que ainda não tem horário marcado. O Coxa está em 18º, com apenas 20 pontos ganhos - cinco a menos que o Sport, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.