Aliado de Wagner Pires, Nagib Simões é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro

Nagib Simões é o novo presidente do Conselho Deliberativo da Raposa (foto: Igor Sales/Cruzeiro) beneméritos. Nagib Geraldo Simões foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro em votação realizada na noite desta segunda-feira, no parque esportivo do Barro Preto, em Belo Horizonte. O líder da chapa "Somos Todos Cruzeiro" e atual vice de Paulo César Pedrosa superou Giovanni Baroni na disputa por 154 votos a 120. Houve ainda três votos brancos e dois nulos de um total de 279. Outros 123 conselheiros não participaram do pleito que contou com membros efetivos, natos e









Além de Nagib, a chapa vencedora conta com Maurício Marques da Silva (vice-presidente), Marcus Edmundo Lambertucci (1º secretário) e Evandro de Carvalho Vassali (2 º Secretário).





Também foram definidos os integrantes do Conselho Fiscal: os titulares Célio Elias, Antônio Geraldo Lopes e Silvério Papa Ferreira; e os suplentes Dager do Rosário Miranda, Demetrius Granata Pereira e João Bosco Moura Tonucci.





Os integrantes do grupo Somos Todos Cruzeiro tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021, véspera do centenário de fundação do Cruzeiro, com mandato até dezembro de 2023.





O nome de Nagib Geraldo Simões é ligado ao do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que se tornou réu na Justiça por falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de organização criminosa nos dois anos que esteve à frente do Cruzeiro (2018 e 2019).





Em 10 de junho de 2019, duas semanas depois da série de reportagens da TV Globo sobre casos de corrupção no clube, o ex-mandatário convocou conselheiros para uma “noite especial de caldos e resenha entre amigos”. O encontro serviria para apoiar a chapa “Força Azul” no Conselho Fiscal, que tinha Nagib, Paulo Pedrosa e outros quatro integrantes.





Em julho de 2019, Pedrosa causou polêmica ao afirmar, em entrevista, que acreditava na inocência de Pires de Sá. “Acreditar na inocência não, eu tenho certeza que até o momento eles (membros da diretoria) são inocentes. Não foram condenados, não respondem a processos, é só pela imprensa”, disse, durante a posse no Conselho Fiscal.





“Tem Polícia Civil apurando, Polícia Federal apurando, Ministério Público apurando, então tenho certeza da inocência deles, até que me provem o contrário. Sou totalmente contra o afastamento, mas se quiserem pedir licença, problema é deles. Agora, tem que haver um amplo direito de defesa”, complementou.





O posicionamento de Paulo Pedrosa foi bastante criticado por torcedores nas redes sociais, mas o barulho nos clubes sociais do Cruzeiro não ecoou com tanta força. Prova disso é que o conselheiro ganhou a eleição para presidir o órgão em maio e, seis meses depois, angariou votos para o seu sucessor. Entre as atribuições de Nagib Simões estão a convocação de assembleia geral para a eleição de conselheiros efetivos e a apreciação da redação do novo Estatuto.





CHAPA SOMOS TODOS CRUZEIRO



Nagib Geraldo Simões - Presidente



Maurício Marques da Silva - Vice-presidente



Marcus Edmundo Lambertucci - 1º Secretário



Evandro de Carvalho Vassali - 2º Secretário



Membros do Conselho fiscal



Célio Elias



Antônio Geraldo Lopes



Silvério Papa Ferreira



Suplentes: Dager do Rosário Miranda / Demetrius Granata Pereira / João Bosco Moura Tonucci