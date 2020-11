Minas bate o Cruzeiro no tie-break e briga pela liderança da Superliga

Minas e Cruzeiro travaram grande duelo na Superliga Masculina de Vôlei; vitória do Minas saiu no tie-break (foto: Agência i7/Cruzeiro) aproveitamento. As parciais foram de 26/24, 25/23, 23/25, 12/25 e 17/15. Em um grande jogo, digno de clássico, o Minas levou a melhor no duelo regional contra o Cruzeiro, pela terceira rodada da Superliga Masculina. Nesta quinta-feira, na Arena MTC, o time minas-tenista venceu o rival estrelado por 3 a 2, e manteve os 100% de. As parciais foram de 26/24, 25/23, 23/25, 12/25 e 17/15.









O ponteiro Honorato, do Minas, foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei, depois de votação popular pela internet. “Não fomos muito consistentes nas duas primeiras partidas e trabalhamos muito focados para corrigir os nossos erros. Hoje (quinta) conseguimos segurar o saque do Cruzeiro e fomos eficientes nos contra-ataques. Acredito que isso foi determinante. A equipe está de parabéns pelo resultado”, destacou o minas-tenista, que deixou a quadra com 14 pontos.





O maior pontuador do clássico foi o oposto Alan, do Cruzeiro, com 22 acertos. O ponteiro Rodriguinho, também da Raposa, foi outro nome em destaque ao marcar 18 pontos. Outro fato que chamou a atenção foi o duelo cubano na Arena MTC: o minas-tenista Escobar fez 17 pontos, enquanto López, dos celestes, cravou 16.





Depois de vitória apertada no primeiro set, marcado por muito equilíbrio e decidido no detalhe, o Minas deslanchou e deu a impressão de que venceria por 3 a 0. Mas o Cruzeiro, mesmo em desvantagem de 2 a 0, buscou uma reação incrível, com direito a chocolate no quarto, quando fez 25 a 12 e levou a definição para o tie-break. Após trocas de bolas dos dois lados, o saque flutuante atrapalhou a recepção da Raposa, Alan atacou para fora e os anfitriões festejaram o triunfo em 17 a 15, 3 a 2.





Na próxima rodada, Cruzeiro e Minas jogarão neste domingo. O time celeste retorna ao Ginásio do Riacho, em Contagem, para duelo contra o Campinas, às 19h. Os minas-tenistas terão duelo direto pela ponta, diante do Taubaté, às 21h30, no Ginásio do Taubaté, no interior paulista.