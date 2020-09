Atlético chega a 10 vitórias seguidas como mandante e faz Mineirão retomar status de 'casa'

Jogadores do Atlético comemoram gol de Keno contra o Grêmio, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

No último sábado, dirigentes, patrocinadores e torcedores do Atlético comemoraram uma data histórica: o lançamento da pedra fundamental da Arena MRV, que deve ser inaugurada em 2022. Enquanto o tão sonhado estádio não fica pronto, o time alvinegro tem se reaproximado de uma antiga “casa”: o Mineirão.

Em 2019, o Gigante da Pampulha foi palco de seguidas frustrações do Atlético, como a derrota na partida de ida da final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana para o Colón-ARG e reveses para Cerro Porteño-PAR e Nacional-URU que pesaram na queda precoce na fase de grupos da Libertadores. Em 2020, a história é bem diferente.

Nesta temporada, o Atlético jogou 11 vezes no Mineirão (dez delas como mandante). Foram dez vitórias, nenhum empate, só uma derrota, 25 gols marcados e nove sofridos. Nas últimas dez partidas, só triunfos (cinco pelo Campeonato Brasileiro e cinco pelo Campeonato Mineiro). Por lá, conquistou o título estadual sobre o Tombense. O único revés foi em 16 de fevereiro, para o Caldense (2 a 1).

Com o técnico Jorge Sampaoli, o time alvinegro não perdeu pontos no Mineirão. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio nesse sábado, o treinador argentino falou sobre o bom retrospecto como mandante.

“Há uma tendência de que o time aqui se faça muito forte. Tenta ser também em outros campos. É um lugar (o Mineirão) que também é muito respeitado pelos times que vêm aqui jogar. Mas são rastros que, ao longo do tempo, terão que ser reforçados para que não sejam esquecidos. Nós temos que saber que temos que estar em um alto nível de ações coletivas para que isso se mantenha ao longo do tempo”, frisou.

Único time do Campeonato Brasileiro com aproveitamento perfeito em casa, o líder Atlético será mandante em cinco dos oito jogos que restam até o fim do primeiro turno. O próximo dessa lista é o Vasco. Os times alvinegros se enfrentam no próximo domingo, a partir das 20h30, no Mineirão.