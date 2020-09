Com presenças de presidente e patrocinadores, Atlético lança pedra fundamental da Arena MRV

Torcedores acompanharam o evento no bairro Califórnia (foto: Gladyston Rodrigues / EM DA PRESS)

O Atlético lançou na tarde deste sábado a pedra fundamental da Arena MRV. Estiveram presentes no evento o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, o vice, Lásaro Cândido da Cunha, e os patrocinadores Rubens e Rafael Menin (ambos da MRV) e Ricardo Guimarães (BMG), além de cerca de 100 torcedores que ficaram na rua em frente ao terreno, no bairro Califórnia.



Fonte de receita

Depois de meses realizando o cumprimento de condicionantes para obtenção de licenças ambientais, emissão de alvarás e preparação do terreno, neste 26 de setembro, o primeiro bloco foi colocado para construção doA placa datraz o seguinte texto."Uma das grandes virtudes do atleticano é sempre acreditar. Desde 1908, seja no Parque Municipal ou nos estádio mudo afora. Uma legião de apaixonados supera desafios que muitos julgam impossíveis. Hoje, o ClubeMineiro e seu povo vencem mais uma batalha com o pontapé inicial oficial da sua casa, a Arena MRV. O sonho está concretizado. E a realidade da massa alvinegra de construir a sua história com muita raça e amor tem um de seus mais importantes episódios. É o primeiro marco de uma nova era. "O Atlético é o território livre no coração de Minas Gerais", Roberto Drummond".agradeceu a presença dos patrocinadores, que auxiliaram na construção do estádio."Com a presença ilustre daqueles que efetivamente estão dando continuidade a este sonho, Ricardo Guimarães, Rafael Menin e Rubens Menin. E o nosso amigo Renato Salvador que não está aqui hoje, mas a gente está sempre com ele presente. E a todos vocês, muito obrigado. É para vocês que nós estamos trabalhando", disse o presidente, apontando para os torcedores.O presidente ainda exaltou a participação de Rubens Menin na construção. O empresário doou o terreno e comprou o naming rights da arena.“Às vezes, me sinto solitário na cadeira de presidente, mas lembro que não estou. Lembro que tenho toda a torcida do Atlético. E é para ela que eu luto. Agradeço a todo o conselho do Clube Atlético Mineiro, que enxergou longe que a Arena será um grande salto para perpetuar esse clube como uma das maiores forças do futebol brasileiro e mundial. O homem vive de sonhos. E esse homem chamado Rubens Menin teve um sonho e não mediu. Ainda hoje ele não mede esforços intelectuais e financeiros para nos ajudar”, declarou o presidente alvinegro.Entusiasta do estádio, Rubens Menin sonha com a inauguração em jogo do Atlético contra grandes clubes do mundo, como Barcelona ou Real Madrid .“Dia 26 de setembro, estamos inaugurando esta pedra fundamental, mas esse sonho começou lá em 2014. Agradeço a essa diretoria comprometida. Sem ela, nada sairia. Peço desculpas a quem mora aqui perto. Tem obra de manhã, de tarde e de noite, mas e por uma boa causa. Queremos estar aqui em 2022 inaugurando este estádio, quem sabe contra o Barcelona, o Real Madrid, o Boca Juniors… Obrigado a essa torcida. Sem a torcida, nada seria possível”, disse.

Outro nome forte para a construção do estádio, Ricardo Guimarães, ex-presidente do clube, disse que a arena será uma nova fonte de receita.



"Significa muito. Além de tudo, de ser significativo por ter um estádio próprio, você ter a casa do seu clube, da sua torcida, identificação da sua torcida, financeiramente é quase uma redenção. Criações de novas propriedades de novas formas de faturamento, acho que o Atlético está dando passo importante, o estádio vai melhorar muito financeiramente, vai ajudar no orçamento do Atlético. O estádio vai ser maravilhoso. A torcida vai ter muito orgulho", disse Ricardo Guimarães.



Arena MRV

A Arena MRV foi projetada pelo arquiteto Bernardo Farkasvölgyi. A obra foi orçada inicialmente em R$ 410 milhões, sem contar o valor de R$ 50 milhões do terreno, doado pela construtora. Para viabilizar o estádio, o Galo negociou 50,1% do shopping Diamond Mall para a Multiplan por R$ 250 milhões.



Com correções monetárias de quase 20%, a quantia chegou a R$ 296,8 milhões em janeiro de 2020. Os R$ 160 milhões restantes serão obtidos por meio de naming rights com a própria MRV (R$ 60 milhões) e venda de cadeiras cativas - R$ 100 milhões, com 60% já garantidos pelo banco BMG.



A Racional Engenharia conduz as obras da Arena MRV, que será um estádio multiuso e contará com 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento.