Vitória, liderança e marca histórica

2.000 Keno marcou o gol histórico do Atlético em campeonatos brasileiros aos 10min do primeiro tempo, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

João Vítor Marques



Quando chegou à Cidade do Galo em junho, Keno foi recebido com o status de principal jogador ofensivo do Atlético. Depois de um início titubeante, o atacante, enfim, consegue cumprir as expectativas. No último fim de semana, marcou três gols na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-GO. Ontem, repetiu o feito: mais um hat-trick, desta vez para garantir o triunfo alvinegro por 3 a 1 sobre o Grêmio, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isaque descontou para os visitantes.

Com a vitória, o líder Atlético chegou aos 24 pontos – três à frente do segundo colocado Internacional, que tem um jogo a mais e, nesse sábado, empatou por 1 a 1 com o São Paulo no Beira-Rio. Já o Grêmio se mantém com 13 pontos, na 13ª posição.



No próximo fim de semana, as equipes voltam a campo pela 13ª rodada da Série A. Às 20h30 de domingo, a bola rola no Mineirão para o confronto entre Atlético e Vasco. No dia anterior, tem Gre-Nal na Arena, a partir das 17h.

Antes do clássico, os comandados do técnico Renato Gaúcho jogam pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Na terça-feira, às 19h15, o time tricolor recebe a Universidad Católica, do Chile.



Domínio Todos os prognósticos mais óbvios feitos para a partida de ontem se concretizaram quando a bola rolou no Mineirão. Descansado e com foco único na Série A, o Atlético cumpriu à risca as ordens do técnico Jorge Sampaoli e teve o domínio quase absoluto das ações ofensivas contra um modificado Grêmio, que prioriza a Libertadores.



Ao longo do primeiro tempo, não era raro ver os homens mais recuados da equipe da casa estarem à frente da linha central. A postura agressiva se fez refletir nos números: o Atlético teve 58% da posse e finalizou quase o triplo de vezes (13 a cinco) que o adversário. Mais importante que isso, o domínio teve reflexos também no placar.

Logo aos 10min, o iluminado Keno fez jogada individual pelo lado esquerdo da área, puxou para o meio e bateu, rasteiro, de perna direita, para abrir o placar. O goleiro Paulo Victor fez a defesa no cantinho, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, identificou que a bola havia cruzado a linha derradeira: 1 a 0. Foi o gol de número 2 mil do Atlético na ‘era Brasileirão’, iniciada em 1971.

Daí em diante, pouco mudou no cenário da partida. Mesmo em vantagem, o Atlético se manteve no campo ofensivo. Faltaram, no entanto, oportunidades claras para ampliar o marcador. Nas raras vezes em que levou perigo – sempre em lances originados em bola parada –, o Grêmio parou em defesas seguras do goleiro Everson.



Keno mais duas vezes No início do segundo tempo, a mesma história: Atlético com a bola, sempre em busca do gol, e o Grêmio recuado, sem forças para atacar. E a iniciativa alvinegra deu resultado já aos 5min, novamente com Keno. O atacante recebeu de Eduardo Sasha na esquerda e, mais uma vez, puxou para dentro e finalizou – agora de fora da área. A bola desviou em David Braz e parou no fundo das redes: 2 a 0.



O gol que poderia abater, pelo contrário, acordou o Grêmio. Apenas quatro minutos mais tarde, Isaque, de direita, completou para as redes uma cobrança de escanteio de Robinho e diminuiu a desvantagem. A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com boas oportunidades dos dois lados.

Quando o Grêmio parecia mais perto do gol, uma jogada típica dos times de Sampaoli foi letal. O goleiro Everson mostrou qualidade com os pés e fez um lindo lançamento para o velocista Keno – sempre ele – receber cara a cara com Paulo Victor. O atacante tocou na saída do arqueiro tricolor e fez o terceiro.

Daí em diante, o Grêmio perdeu forças. O Atlético, por outro lado, conseguiu diminuir os riscos defensivos e segurou a vantagem com tranquilidade. Vitória (a terceira consecutiva) garantida e vantagem na liderança ampliada de um para três pontos.



Palmeiras x Flamengo O jogo entre alviverdes e rubro-negros, marcado para hoje, às 16h, pela 12ª rodada do Brasileiro, foi adiado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), acionado pelo Sindeclubes. A Justiça ainda estabeleceu multa de R$ 2 milhões para eventual descumprimento. “Manter a partida implicaria risco demasiado para a saúde de jogadores das duas equipes, comissão técnica e demais empregados. Além disso, há risco de contaminação dos familiares, quando do retorno para casa”, escreveu o juiz do trabalho responsável pela decisão. Mas a CBF ainda tenta uma liminar para que o jogo seja realizado.

Atlético 3 x 1 Grêmio

Atlético

Everson; Guga (Bueno, aos 41 do 2ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco (Hyoran, aos 40 do 2º) e Nathan (Allan, aos 15 do 2º); Savarino (Sávio, aos 46 do 2º), Keno e Eduardo Sasha (Marrony, aos 40 do 2º)



Técnico: Jorge Sampaoli

Grêmio

Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Guilherme Azevedo, aos 11 do 2ºT), Matheus Henrique e Robinho (Rildo, aos 26 do 2º); Pepê (Ferreira, aos 39 do 2º) e Isaque (Luiz Fernando, aos 26’ do 2º)

Técnico: Renato Gaúcho

12ª rodada do Brasileiro’2020

Estádio: Mineirão

Gols: Keno, aos 10 do 1º, 5 e 21 do 2º, e Isaque, aos 9 do 2º

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Vinícius Melo de Lima (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Cartão amarelo: Jair e Luiz Fernando

Próximos jogos: Vasco (c), Fortaleza (f) e Goiás (c)