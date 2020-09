Sassá é reintegrado ao elenco do Cruzeiro e comemora: 'Segunda chance para escrever uma nova história'

Sassá participou de treinamento neste sábado na Toca da Raposa II (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou neste sábado que o atacante Sassá foi reintegrado ao elenco principal e estará à disposição do técnico Ney Franco para os próximos compromissos do clube. A decisão foi tomada em consenso entre diretoria, comissão técnica e o estafe do jogador.



Fora dos planos

Nesta manhã, Sassá já esteve presente em um coletivo com o restante do grupo contra a equipe Sub-17 e marcou dois gols, de acordo com informações da assessoria doEm um texto no Instagram, Sassá comemorou esta nova oportunidade."Tem lugares que te marcam. E também tem lugares onde nós é que devemos deixar a nossa marca. E é assim a minha relação com o Cruzeiro. Sei que ainda não deixei aqui a minhado jeito que eu gostaria e do jeito que o Cruzeiro merece. Mas estou aqui, com uma segunda chance para escrever uma nova história e alcançar esse objetivo", disse."Sei que muitos vão me xingar e. Mas quando a bola sobrar na área, meu irmão, eu estarei lá pra colocar ela pra dentro e ajudar o Cruzeiro. E os xingamentos e protestos vão se tornar choros de alegria e emoção com os meus companheiros. Estou pronto para o desafio que me espera. Pronto e focado para ajudar este clube que tanto me marcou. Nação Azul, pode ter certeza: toca pro pai, porque a favela vai vencer de novo!", acrescentou.

Em entrevista à rádio Itatiaia no dia 15 de setembro, o técnico Ney Franco comentou a situação do atacante Sassá, dispensado pelo Coritiba após problemas disciplinares. O jogador, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021, estava fora dos planos.



“Está decidido e foi uma decisão em conjunto. Em um primeiro momento, quando teve essa possibilidade, eu como treinador, e até pelo Cruzeiro não poder ir ao mercado, eu, internamente, cheguei a tocar nessa possibilidade. Mas pelo histórico recente, não seria interessante. Já está definido que ele não vem. O Cruzeiro deve emprestá-lo”, finalizou.



Depois da entrevista, o Cruzeiro mudou de posição e resolveu dar uma nova oportunidade ao atacante.