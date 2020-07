Com muitas novidades, Cruzeiro está pronto para reiniciar o Estadual

Marcelo Moreno é a esperança de gols no ataque Celeste na nova fase do clube, que enfrenta dificuldades (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro )

Presidente novo, técnico novo, jogadores novos. O período de paralisação em função da pandemia de coronavírus representou uma verdadeira revolução para o Cruzeiro. E as mudanças continuam acontecendo às vésperas da reestreia, marcada para domingo, às 11h, contra a URT, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Ontem, o clube perdeu o atacante colombiano Angulo, de 21 anos, que seria titular. A pedido do Palmeiras, dono dos direitos, ele precisou ser devolvido antes mesmo de fazer a sua estreia. Em contrapartida, a Raposa anunciou a chegada do lateral-esquerdo Giovanni, ex-América, que estava no Bahia.

Em 21 de maio, cerca de dois meses após o início do isolamento social, o clube ganhou novo presidente. Sérgio Santos Rodrigues substituiu José Dalai Rocha e o Conselho Gestor, grupo que administrou o Cruzeiro entre dezembro de 2019 e maio de 2020. A primeira decisão foi manter Enderson Moreira, contratado em março para substituir o demitido Adilson Batista.

O lateral-esquerdo Giovanni, ex-América, que estava no Bahia, chegou para reforçar a equipe do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de campo, a nova administração também optou por mudanças arrojadas. Dois líderes do atual elenco, o lateral-direito Edilson e o meia Robinho acabaram dispensados pelo Cruzeiro no início de junho, tão logo as atividades presenciais foram restabelecidas na Toca da Raposa II. O clube alegou que tomou a decisão em função da situação financeira delicada que atravessa.

Por outro lado, a nova administração acertou os retornos do lateral-esquerdo Patrick Brey, que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, e do volante Henrique, emprestado ao Fluminense no início da temporada. Enquanto o primeiro vive a expectativa de reestrear já neste domingo, contra a URT, pelo Campeonato Mineiro, o segundo ainda aguarda com ansiedade o retorno aos treinos, após grave acidente de carro sofrido em Brumadinho, na Grande BH.

O elenco também ganhou novas caras: o lateral-direito Raúl Cáceres, ex-Cerro Porteño; o lateral-esquerdo Giovanni, ex-Bahia; o meia Régis, ex-Bahia, além dos atacantes Guilherme, ex-Ituano, e Claudinho, ex-Ferroviária. Todos já se juntaram ao grupo comandado por Enderson Moreira. O próximo deverá ser Daniel Guedes, lateral-direito do Santos com negociação encaminhada para vestir a camisa celeste.

O atacante colombiano Angulo foi devolvido ao Palmeiras antes mesmo de fazer a sua estreia (foto: Igor Sales/Cruzeiro )

A lista de pratas da casa que serão observados pelo treinador em 2020 também aumentou durante a paralisação. O Cruzeiro anunciou as promoções do zagueiro Paulo (18 anos) e dos atacantes Stênio (17) e Riquelmo (18). Por outro lado, acertou a transferência do zagueiro Edu, que havia sido promovido pelo técnico Adilson Batista em janeiro. Pela negociação com o Athletico, a Raposa recebeu cerca de R$ 2,5 milhões.

Na mesma esteira de Edu, ainda deixaram o Cruzeiro o atacante Jhonata Robert, que retornou ao Grêmio e deverá se transferir para um clube português; Everton Felipe, hoje no Atlético-GO, e o lateral-esquerdo Rafael Santos, emprestado à Chapecoense. O lateral-direito Valdir e os atacantes Alexandre Jesus e Caio Rosa, utilizados por Adilson no primeiro trimestre, voltaram para as categorias de base

EXPECTATIVA Com todas essas ausências, mudanças e novidades, o Cruzeiro entrará em campo no próximo domingo, diante da URT, às 11h, no Mineirão, para começar a descobrir se o caminho percorrido até aqui renderá bons frutos. O primeiro objetivo já bate à porta. Para conseguir se classificar às semifinais do Estadual, a Raposa, 5ª colocada da tabela, precisa vencer seus dois jogos e ainda torcer contra a Caldense, em 4º lugar e último clube da zona de classificação. América, Tombense e Atlético completam, nesta ordem, o G4.

O zagueiro Leo e o volante Henrique, que aguarda ansioso o retorno aos treinos, após grave acidente de carro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro )

Para o reinício dos jogos, Enderson não terá à disposição dois jogadores considerados titulares para a sequência da temporada: o volante Jadsom e o meia Maurício. A dupla cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido no último jogo – derrota por 1 a 0 para o Coimbra, em 15 de março, no Independência.

De última hora, o treinador ainda teve notícia de mais um desfalque. Cotado para iniciar a partida, Angulo acabou devolvido ao Palmeiras ontem. Os paulistas, que detêm os direitos econômicos, solicitaram o retorno imediato do atacante colombiano após o empréstimo de Dudu ao Al Duhail, do Catar.

O provável Cruzeiro para o jogo de reestreia no Campeonato Mineiro tem Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e João Lucas; Ariel Cabral e Jean; Stênio, Régis e Patrick Brey; Marcelo Moreno. A título de comparação, essa formação tem oito nomes diferentes da última escalação da Raposa para um jogo oficial.

Classificação

Clubes PG J V E D GF GC S A(%)

1. América 21 9 6 3 0 15 6 9 77.8

2. Tombense 20 9 6 2 1 15 5 10 74.1

3. Atlético 18 9 5 3 1 15 6 9 66.7

4. Caldense 17 9 5 2 2 14 8 6 63.0

5. Cruzeiro 14 9 4 2 3 12 10 2 51.9

6. Patrocinense 12 9 3 3 3 10 7 3 44.4

7. Uberlândia 11 9 3 2 4 9 11 -2 40.7

8. URT 11 9 3 2 4 5 12 -7 40.7

9. Boa 8 9 1 5 3 8 10 -2 29.6

10. Coimbra 7 9 1 4 4 3 8 -5 25.9

11. Villa Nova 4 9 1 1 7 9 17 -8 14.8

12. Tupynambás 3 9 0 3 6 6 21 -15 11.1

10ª RODADA - 26/7/2020

10h Uberlândia x Villa Nova

11h Cruzeiro x URT

16h América x Atlético

16h Patrocinense x Boa

16h Tupynambás x Caldense

21h30 Coimbra x Tombense