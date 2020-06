Cruzeiro prepara lançamento de terceiro uniforme da Adidas e já tem camisa do centenário aprovada

Em entrevista ao Superesportes, Sérgio Rodrigues ainda revelou que o uniforme de 2021, quando o Cruzeiro completará 100 anos, também já está pronto e foi aprovado por antigas gestões. O mandatário e seu grupo de trabalho puderam apenas dar alguns “pitacos” sobre a confecção.

“Essa semana a gente já está fazendo reunião para a camisa de 2022. A camisa do centenário já chegou para nós praticamente fechada. Ela chegou para nos ser apresentada, (demos) alguns pitacos, mas basicamente pronta. Vamos lançar o uniforme três (em agosto), que por sinal achei que ficou muito bonito, mas que já foi apresentado para a gente pronto”, disse o mandatário.

Desde janeiro, quando a parceria entre Cruzeiro e Adidas teve início, as lojas já receberam as camisas oficiais 1 e 2, a camisa de treino dos atletas, de goleiro amarela, polo de viagem dos atleta, meião e calção oficial 1, além do agasalho de treino. Embora números oficiais não tenham sido divulgados, o clube garante que as vendas superaram as expectativas. De fato, os torcedores chegaram a formar filas pelos uniformes

A entrevista

Superesportes e ao Estado de Minas. Na conversa, o mandatário celeste falou sobre finanças, contratações, patrocínios, entre outros temas relacionados ao início de sua gestão. As reportagens serão publicadas ao longo dos próximos dias. Veja o que já foi publicado:



A parceria entre Cruzeiro e Adidas sofreu muitas críticas do Conselho Gestor , que administrou o clube entre dezembro de 2019, após a renúncia do presidente Wagner Pires de Sá, e maio de 2020. O acordo com a fornecedora foi fechado pela antiga gestão. No início do ano, foi aventada a possibilidade de uma rescisão contratual, mas as partes costuraram um acordo.