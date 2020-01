Mais um dia dos favoritos em Melbourne

Rafael Nadal acertou sem querer bolada forte na cabeça de uma boleira, foi verificar se estava tudo bem com ela e acabou lhe dando uma bandana, para delírio do público (foto: Manan VATSYAYANA/AFP)







O tenista espanhol Rafael Nadal, atual líder do ranking mundial, se classificou à terceira rodada do Aberto da Austrália ontem ao derrotar o argentino Federico Delbonis em três sets, parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 6-1, após 2h30min de jogo.





Finalista em Melbourne no ano passado, quando foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, Nadal, de 33 anos, enfrentará por uma vaga nas oitavas de final o compatriota Pablo Carreño (30º).





A partida de Nadal ficou marcada por um momento inusitado: após acertar sem querer uma bolada forte na cabeça de uma boleira, o espanhol foi checar se a menina estava bem e lhe deu uma bandana de presente, sob aplausos do público australiano.





Nadal fez boa exibição, principalmente no serviço, mas enfrentou maior dificuldade do que o esperado diante de Delbonis, 76º do ranking. Tanto que só faturou três quebras de saque em toda a partida, em 20 oportunidades. Ao mesmo tempo, não teve o serviço sob ameaça em nenhum momento do duelo.





Consistente no serviço, o espanhol disparou oito aces e ganhou 85% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Ele acertou ainda 33 bolas vencedoras, contra 22 do argentino. E cometeu 29 erros não forçados, diante de 43 do adversário. Nenhum cabeça de chave foi eliminado nesta quinta-feira na chave masculina.





O russo Daniil Medvedev, 4º cabeça de chave e atual vice-campeão do US Open, superou sem dificuldades o espanhol Pedro Partínez – 7-5, 6-1 e 6-3, enquanto o austríaco Dominic Thiem (5º), vice-campeão em 2018 e 2019 de Roland Garros, precisou de cinco sets para eliminar o australiano Alex Bolt – 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1 e 6-2.





Na 3ª rodada, Medvedev enfrentará o australiano Alexei Popyrin, enquanto Thiem terá pela frente o americano Taylor Fritz (29º).





Na chave feminina, as favoritas também dominaram a rodada, com destaque para a romena Simona Halep, 4ª cabeça de chave, que não tomou conhecimento da britânica Harriet Dart, vencendo em fáceis dois sets – 6-2 e 6-4.





Por uma vaga nas oitavas de final, a ex-número 1 do mundo e campeã de Wimbledon e de Roland Garros enfrentará a cazaque Yulia Putintseva.





Chave de Duplas

O mineiro Bruno Soares venceu na estreia na chave de duplas masculina. Ele e o croata Mate Pavic, que formam a parceria cabeça de chave número 10, derrotaram o britânico Luke Bambridge e o japonês Ben McLachlan por 2 a 0, com parciais de 7-6 (7-4) e 7-5, em 1h49min.Na segunda rodada, brasileiro e croata vão enfrentar o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak, que avançaram ao superar o português João Sousa e o espanhol Pablo Carreño Busta por 6-4 e 7-5.Já Marcelo Demoliner foi eliminado logo em sua estreia. Ele e o holandês Matwe Middelkoop sofreram uma dura virada para os norte-americanos Tennys Sandgren e Jackson Withrow por 4-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (10-8).