Cantora Taylor Swift durante a turnê mundial "The Eras Tour"





O término de um relacionamento pode ser um momento muito doloroso na vida. A possibilidade de perder a pessoa amada pode destruir-nos de todas as formas possíveis. E nada melhor para superá-los do que acrescentar uma trilha sonora a esses momentos tão difíceis. Independente de melodias felizes ou tristes, bom mesmo é ouvir o seu artista favorito cantando as dores do coração.









Outro nome da música que entende bem quando o assunto é “música para superar um namoro” é a cantora Luíza Sonza, que lançou recentemente o seu mais novo álbum “Escândalo Íntimo”, recheado de músicas para os mais diversos momentos da vida: dançar com os amigos, sofrer pelo amor não correspondido, superar um término recente, e se empoderar mais e mais.

Música muda a química do cérebro





Uma pesquisa revelou que ouvir música muda a química do cérebro para ajudar a pessoa a superar a dor. De acordo com um estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, ouvir músicas tristes provoca um aumento de prolactina no cérebro.Já uma equipe de psicólogos da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, também decidiu investigar a ciência por trás da atração por melodias melancólicas. Eles reuniram cerca de 772 participantes, e cada um respondeu a um questionário com perguntas sobre a frequência com que costumam ouvir canções tristes, em que situações e como se sentem.





Os pesquisadores descobriram que “uma ampla gama de emoções complexas e parcialmente positivas, como nostalgia, paz e ternura” são despertadas quando ouvimos tais canções. Os dados revelaram que a nostalgia era a emoção mais presente, relatada por 76% dos participantes, enquanto, em segundo lugar, ficou a tranquilidade, com 57,7%.

O especialista em relacionamentos, Maicon Paiva, fala de como a música pode ser uma grande aliada no processo de superação: “A música é uma arte extraordinária, capaz de suscitar-nos as mais diversas emoções. Quem nunca suspirou ao ouvir uma bela canção de amor ou sentiu-se animado com uma batida mais agitada, não é verdade? Além disso, muitas letras e melodias são capazes de nos fazer viajar no tempo, recordando memórias e revisitando o passado”.

Terapia musical A música vai além da idade; da criança ao idoso, todos têm aquela canção preferida que, quando toca, leva-lhe a um lugar especial. A “terapia musical” é um modo de livrar-se do peso desse sentimento que aflige o coração.





Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, traz algumas músicas perfeitas para superar o término de uma relação.





Se o problema era você, por que doeu em mim? (Jão): uma das faixas mais amadas pelos fãs do cantor, a música está presente no mais novo álbum “Super”, lançado em 2023. “Se engana e chora porque não achava que eu fosse forte. Eu aprendi a te ferir no seu próprio esporte. Se você me amava tanto, por que é que foi, enfim? Se o problema era você por que doeu em mim?”;

uma das faixas mais amadas pelos fãs do cantor, a música está presente no mais novo álbum “Super”, lançado em 2023. “Se engana e chora porque não achava que eu fosse forte. Eu aprendi a te ferir no seu próprio esporte. Se você me amava tanto, por que é que foi, enfim? Se o problema era você por que doeu em mim?”; I forgot that you existed (Taylor Swift): uma das faixas favoritas dos Swifties (Fãs da Taylor Swift), presente no 7º álbum da carreira, “Lover”, fala da sensação de superar um relacionamento totalmente tóxico. “Eu esqueci que você existia, e achei que isso me mataria, mas não matou. E foi tão legal, tão calmo e tranquilo. Eu esqueci que você existia. Não é amor, não é ódio, é apenas indiferença”

uma das faixas favoritas dos Swifties (Fãs da Taylor Swift), presente no 7º álbum da carreira, “Lover”, fala da sensação de superar um relacionamento totalmente tóxico. “Eu esqueci que você existia, e achei que isso me mataria, mas não matou. E foi tão legal, tão calmo e tranquilo. Eu esqueci que você existia. Não é amor, não é ódio, é apenas indiferença” Carnificina (Luíza Sonza): esta canção marcou o início do mais novo álbum da cantora, “Escândalo Íntimo”, que vem sendo um dos maiores sucessos do pop brasileiro no ano de 2023. “Teu tudo pra mim é pouco, quer pular no meu pescoço.Se tentar brigar comigo, morre no fundo do poço”

esta canção marcou o início do mais novo álbum da cantora, “Escândalo Íntimo”, que vem sendo um dos maiores sucessos do pop brasileiro no ano de 2023. “Teu tudo pra mim é pouco, quer pular no meu pescoço.Se tentar brigar comigo, morre no fundo do poço” Que se vá (IZA): depois de cinco anos sem lançar um álbum de inéditas, a cantora veio com seu mais novo e aguardado projeto, “Afrodhit”. No álbum a cantora traz a faixa “Que se vá”, onde ela conta como era sua relação com o ex-marido. “S%u0435 é pra lavar roupa suja, eu 'tô te devolvendo até o pregador. De santo não tem nada, mandava presente, até essa conta fui eu quem pagou. Ah, que se vá, aqui se faz e se paga, nunca fui de graça”.

depois de cinco anos sem lançar um álbum de inéditas, a cantora veio com seu mais novo e aguardado projeto, “Afrodhit”. No álbum a cantora traz a faixa “Que se vá”, onde ela conta como era sua relação com o ex-marido. “S%u0435 é pra lavar roupa suja, eu 'tô te devolvendo até o pregador. De santo não tem nada, mandava presente, até essa conta fui eu quem pagou. Ah, que se vá, aqui se faz e se paga, nunca fui de graça”. Plastic Off The Sofa (Beyoncé): presente no mais recente álbum, Renaissance, Beyoncé mostrou que não apenas de festas, glamour e refinamento se vive esta nova era musical de sua carreira. Na faixa “Plastic Off The Sofa”, a cantora relembra da época em que foi traída por seu marido Jay-Z e mostra ter superado e perdoado o amado, afirmando saber que não irá mais ser traída. “E eu sei que ninguém é perfeito, então eu vou deixar você ser, eu vou deixar você ser assim. É o jeito que você expressa as suas emoções, e até a cara que você faz quando eu digo que tive que ir embora. Sou a número um, sou a única. Nem perca seu tempo tentando competir comigo. Ninguém mais neste mundo pode pensar como eu.”

Maicon Paiva ressalta como, muitas vezes, sofrer e chorar ouvindo a sua música favorita é um bom remédio para superar as dores de amor: “Há quem pense que músicas boas para superar uma separação são apenas as felizes, mas muitas vezes, aquela música triste ajuda a resolver os sentimentos conflituosos, sendo uma grande aliada para a superação. Chorar pode ajudar a deixar tudo mais leve; é como se as lágrimas limpassem toda a dor que há dentro de si. Grite, solte toda a emoção. Vá aos concertos, viva o momento ao lado de quem lhe faz bem e sinta-se livre e leve.”