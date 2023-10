Para evitar imprevistos e aproveitar as férias sem dor de cabeça, lembre-se sempre de conferir quais são as vacinas exigidas para o destino da sua viagem Saúde Livre Vacinas/ Divulgação

Com o final do ano se aproximando, é hora de começar a planejar as tão esperadas viagens de férias. Para muitos, esse é o momento perfeito para relaxar, celebrar conquistas e criar memórias especiais com amigos e familiares. No entanto, além de considerar as reservas de passagens e acomodações, é de extrema importância verificar as vacinas exigidas pelos destinos.