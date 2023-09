683

Há uma distorção da ideia de que mulheres se cuidam mais e vão ao médico mais vezes. Isso acontece em relação à saúde reprodutiva, mas não quanto às doenças do coração Freepik

As doenças cardiovasculares, que tradicionalmente preocupam aos homens, já são hoje responsáveis por 35% dos óbitos femininos no mundo. No Brasil, elas respondem por 28% das mortes entre mulheres. Em 2019, o DataSUS revelou que as doenças do aparelho circulatório foram a principal causa de mortalidade feminina no Brasil, superior inclusive à soma de todos os tipos de câncer, o que representa mais de 170 mil óbitos por ano no país. Por isso, a importância de alertar sobre o tema no Dia Mundial do Coração, celebrado nesta sexta-feira (29/9).





"O cenário preocupa, pois o número de casos vem aumentando, principalmente entre mulheres jovens e de meia-idade. Um quadro que é possível reverter porque já sabemos que 80% dessas doenças podem ser evitáveis com estilo de vida saudável e acompanhamento médico adequado", explica a cardiologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Carla Janice Baister Lantieri."Sempre se acreditou que os riscos de doenças cardiovasculares eram os mesmos para homens e mulheres. Hoje já sabemos que existem riscos específicos relacionados ao gênero feminino e, por isso, precisamos chamar atenção para o tema", destaca a médica. Em 2022, o Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) publicou pela primeira vez o Posicionamento sobre Saúde Cardiovascular nas Mulheres, intitulado "Carta às Mulheres".Além dos fatores clássicos, como sedentarismo tabagismo , dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes e qualidade ruim do sono, que atingem homens e mulheres, existem os fatores de riscos inerentes ao gênero feminino e pouco associados às doenças cardiovasculares."Em cada momento da vida da mulher há riscos específicos à saúde cardiovascular. A gravidez é um momento de alteração importante dos níveis hormonais com propensão ao aparecimento da hipertensão arterial gestacional, que pode evoluir para a hipertensão sistêmica pós gestação. No pós-parto, há alterações glicêmicas e dificuldade para redução do peso. Na menopausa, temos a perda do fator protetor do estrogênio, quando o sistema fica mais vulnerável a sofrer um infarto do miocárdio", explica Lantieri. Segundo ela, os fatores de risco relacionados ao sexo ainda incluem síndrome dos ovários policísticos, uso de contraceptivo hormonal e terapia de reposição hormonal na menopausa.Além desses, o Posicionamento sobre Saúde Cardiovascular nas Mulheres traz ainda os chamados fatores sub-reconhecidos, como depressão e ansiedade , falta de acesso aos sistemas de saúde, estresse crônico, tratamento oncológico, além de abuso e violência, discriminação racial e orientação sexual, como fatores relacionados ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em mulheres."Há uma distorção da ideia de que mulheres se cuidam mais e vão ao médico mais vezes. Isso acontece quando falamos em saúde reprodutiva, mas não quando falamos das doenças do coração. É preciso olhar para a saúde da mulher de forma integral e individualizada para que se crie uma rotina de cuidados preventivos que incluam também os riscos que impactam em sua saúde cardiovascular ao longo da vida", complementa Carla.Um outro aspecto importante é que a sintomatologia das doenças cardiovasculares em mulheres pode ser diferente e, com isso, muitos sinais não são levados em consideração ou muitas vezes são negligenciados pela paciente e pelo médico. "Desconforto epigástrico, que ocorre na chamada 'boca do estômago', logo abaixo do tórax, fadiga e palpitações podem ser sintomas iniciais, mas acabam sendo relacionados a ansiedade, por exemplo, e atrasam o início do tratamento correto", destaca a médica.O diagnóstico precoce e o tratamento adequado dessas doenças são essenciais para a redução da mortalidade e da morbidade. Por isso, é importante que as mulheres sejam conscientizadas sobre os riscos e que busquem orientação médica regularmente.