Uma boa relação com a comida é essencial para fazer escolhas alimentares mais saudáveis Freepik

A alimentação é uma parte fundamental da vida, não apenas para suprir necessidades físicas, mas também para influenciar emoções e afetos. A nutricionista da rede de franquias Magrass, Gabrielle Santini, ressalta a estreita relação entre o que se come e a saúde mental, destacando como os hábitos alimentares desempenham um papel crucial no equilíbrio emocional e bem-estar.





Segundo Gabrielle Santini, uma boa relação com a comida é essencial para fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Isso não apenas garante a ingestão de nutrientes e vitaminas necessários para o funcionamento adequado do organismo, mas também promove sensações de bem-estar que se refletem tanto na saúde física quanto mental."Estudos científicos comprovam que uma alimentação adequada contribui para a produção de neurotransmissores responsáveis por promover o bem-estar emocional. Além disso, o equilíbrio do intestino e da microbiota intestinal também exerce influência na saúde cerebral e imunológica ."Um ponto destacado por Gabrielle Santini é o impacto do excesso de peso na saúde mental. Quando os hábitos alimentares não são favoráveis ao bom funcionamento do corpo, os hormônios, especialmente a insulina, podem ficar desregulados, levando ao ganho de peso e aumento da gordura, o que, por sua vez, pode desencadear uma série de doenças metabólicas e crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas renais A nutricionista alerta que um estilo de vida estressante e desmotivador muitas vezes leva a mudanças negativas nos padrões alimentares, comendo-se como forma de recompensa ou fuga do estresse. Isso pode criar uma relação emocional prejudicial com a comida, levando ao consumo de alimentos hiperpalatáveis ricos em açúcar e gordura. "O alimento não deve ser a única fonte de prazer", aponta.