Fabiana Reinholz - De acordo com o Ministério da Saúde, em 1986, o percentual de crianças brasileiras com menos de seis meses alimentadas exclusivamente com leite materno não passava de 3%. Em 2008, já tinha atingido os 41%. Atualmente, a amamentação exclusiva chega aos 46%. Percentual próximo aos 50% que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estipulou como meta a ser atingida pelos países até 2025.



Para encerrar o Agosto Dourado, mês dedicado a ressaltar a importância do aleitamento materno, o Brasil de Fato RS conversou com as nutricionistas Néli Akui e Clarissa Agostini do Hospital Divina, da Divina Providência. Néli é a responsável técnica do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital e Clarissa atua na assistência a gestantes e no alojamento conjunto onde ficam internados mamães e bebês.

Qual a importância do aleitamento materno?









O leite materno é o alimento específico para o bebê, possui anticorpos que aumentam a imunidade, protegendo-o contra doenças e contém os nutrientes específicos para a criança de acordo com sua fase do desenvolvimento, além de auxiliar na criação do vínculo mãe-bebê e no desenvolvimento motor-oral e na formação do paladar. Para a mãe confere benefícios como auxílio no retorno do peso no pós-parto e fator de proteção contra doenças como o câncer de mama e de útero.

Quais vantagens do leite materno em relação aos outros leites?





Possui os nutrientes específicos de acordo com cada fase e idade do bebê. Mães de recém-nascidos prematuros, por exemplo, produzem leite com maior quantidade de proteínas, pois estes as necessitam em maior aporte. O primeiro leite excretado é o colostro, sendo que a mínima quantidade já é suficiente para trazer inúmeros benefícios. É considerada a “primeira vacina”, pois possui vários anticorpos. No Divina, temos o protocolo de colostroterapia como rotina na UTINeo - administração de 0,1 ml de colostro em cada bochecha do recém-nascido prematuro para já conferir estes benefícios.





Quais são as doenças mais frequentes em crianças que não são amamentadas no peito?





Crianças não amamentadas com leite materno possuem maior risco de desidratação, diarreia e doenças infecciosas.





Como manter o aleitamento materno após o retorno ao trabalho e o que precisa ser feito?





A manutenção após o retorno ao mercado de trabalho ainda é um desafio, porém existem alternativas como a esgota das mamas e armazenamento do leite materno em recipientes de vidro e mantido sob refrigeração. Também há legislações que defendem a licença maternidade até o sexto mês quando a mãe amamenta (período do aleitamento exclusivo). E algumas empresas possibilitam locais para amamentação e flexibilidade de horários para a mesma.





Entendemos que a carência de apoio dos locais de trabalho, rede de apoio enfraquecida, falta de informação sobre esgota e armazenamento do leite materno, contribuam para diminuir os índices de aleitamento materno exclusivo.





O Divina promoveu, no último sábado (26), um mamaço coletivo em incentivo à amamentação. Qual a importância desse tipo de campanha?









Nos fale sobre a importância dos bancos de leite.





Auxiliam na captação do leite materno, podendo levar seus benefícios a vários bebês internados. Neste local o leite passa pelo processo de pasteurização, podendo ser usado por qualquer bebê. Acolhimento e orientações às mães com equipe treinada e habilitada. A doação de leite materno é fundamental para ampliar as chances de recuperação de bebês prematuros e/ou de baixo peso que estão internados em UTIs neonatais. Também dá a oportunidade a esses bebês de iniciarem com o alimento ideal desde as primeiras horas de vida.









Hoje, conforme legislação, é obrigatório que todo posto de coleta tenha um banco de leite de referência para doar o leite excedente. No caso do Divina, nossa referência é o Hospital Presidente Vargas.

Entre os meses de janeiro e julho deste ano foram coletados mais de 200 litros de leite humano no posto de coleta do Hospital Divina. Deste total, aproximadamente 160 litros foram destinados aos bebês internados na UTI Neonatal. Desde março, o leite excedente é transferido ao Banco de Leite Humano do Hospital Presidente Vargas (HPV), onde passa por pasteurização e processamento, para posterior oferta aos bebês da UTI Neo do HPV.