Material da cartilha está dividido em 25 tópicos explicativos, com respostas para as dúvidas mais recorrentes nos consultórios





Acessar a cartilha gratuitamente “A proposta da cartilha é dar apoio a todas as pessoas que buscam informações sobre a saúde feminina, desmistificando impressões equivocadas e contribuindo para a naturalização desses temas, como parte do processo da fisiologia e do desenvolvimento em diferentes momentos da jornada feminina . Para isso, convidamos médicos e especialistas para esclarecer as dúvidas recorrentes nos consultórios”, destaca Aline Thomasi, superintendente da Meu Doutor Novamed.

O material está dividido em 25 tópicos explicativos, com respostas para as dúvidas mais recorrentes nos consultórios. A rede conta com 33 clínicas, nas principais capitais do país, e mais de 1.000 profissionais de saúde referenciados.

A cartilha pode ser acessada, gratuitamente, no site da Meu Doutor Novamed: clique aqui