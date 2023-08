SIGA NO

O Hospital Semper, em Belo Horizonte, acaba de lançar o Semper Essencial, novo serviço que visa proporcionar acesso fácil a consultas médicas, exames e procedimentos de alta qualidade. O programa foi concebido para atender às necessidades de pacientes que não têm plano de saúde , removendo a barreira financeira para a obtenção de cuidados de saúde essenciais.







A adesão ao programa é gratuita e oferece consultas eletivas, exames de imagem e procedimentos médicos como endoscopia e colonoscopia.



E em 2024 os clientes do Semper Essencial terão também acesso a cirurgias com valores acessíveis e com forma de pagamento facilitado.

Os benefícios

Serviços oferecidos: O Semper Essencial oferece uma variedade de serviços médicos, incluindo consultas com especialistas em diversas áreas, exames diagnósticos e procedimentos médicos. Especialistas: Os pacientes terão acesso a médicos especialistas qualificados, como cardiologistas, ortopedistas, oftalmologistas, cirurgiões plásticos e muito mais. Exames diagnósticos avançados: O serviço inclui exames essenciais, como eletrocardiograma, raio X, tomografia, ultrassom, endoscopia e colonoscopia, permitindo diagnósticos precisos e tratamento adequado. Cuidados personalizados: O hospital acredita que cuidados de saúde de qualidade devem ser acessíveis a todos. O programa oferece atendimento personalizado e compassivo a todos os pacientes. Condições de pagamento flexíveis: Com o Semper Essencial, os pacientes podem desfrutar de condições de pagamento que se encaixam no orçamento do paciente, garantindo que a saúde não seja comprometida devido a restrições financeiras.

“O lançamento é um passo importante em direção a esse compromisso com a vida, permitindo que indivíduos de todas as esferas da vida tenham acesso a cuidados médicos de alta qualidade”, afirma Lilian Mariano, diretora comercial do Grupo Mira.