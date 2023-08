André Felipe Martins, psiquiatra do Einstein, aponta os principais sintomas do transtorno: "Quando o indivíduo se mostra sob o domínio de outra personalidade, ele pode apresentar alterações de humor, de modo de agir, de percepção e até mesmo de fala. É frequente também que se queixe de amnésias lacunares, como se não se recordasse dos eventos quando estava sob o domínio de outra personalidade. Esta é uma condição que causa muito sofrimento ao indivíduo e prejudica muito sua funcionalidade".

Quem é diagnósticado com TDI pode apresentar ansiedade e depressão: "A maioria dos pacientes com TDI apresenta comorbidades psiquiátricas como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e outros transtornos de personalidade, como transtorno da personalidade borderline. O risco de suicídio para pacientes com esta condição é elevado".