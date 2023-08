683

A fisioterapia para quem tem Duchenne é fundamental e deve ser feita por um profissional que conheça todos os aspectos da doença. Diferentemente da fisioterapia comum, o paciente com DMD não pode sentir dor ou fadiga, pois este esforço pode acabar acelerando o processo de perda muscular



Rara e degenerativa, a distrofia muscular de Duchenne (DMD) causa fraqueza muscular progressiva em todo o corpo, começando pelas pernas, seguido dos braços e comprometendo o sistema cardiorrespiratório.Assim como a maioria das doenças raras, o diagnóstico precoce e cuidados multidisciplinares são essenciais para garantir mais qualidade de vida.





“A fisioterapia para quem tem Duchenne é fundamental e deve ser feita por um profissional que conheça todos os aspectos da doença. Diferentemente da fisioterapia comum, o paciente com DMD não pode sentir dor ou fadiga, pois este esforço pode acabar acelerando o processo de perda muscular”, explica a professora doutora Cristina Iwabe, fisioterapeuta pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em fisioterapia neurologia infantil, Mestre e Doutora em Neurologia e pós doutora em neuromuscular pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).





Em fases mais avançadas da DMD, a criança passa a necessitar da cadeira de rodas. “Neste momento, o foco da fisioterapia passa a ser o fortalecimento dos membros superiores e do sistema respiratório. Além disso, como o paciente passa mais tempo sentado, é bastante comum termos o aparecimento da escoliose, sendo este um ponto a ser trabalhado nas consultas. O fisioterapeuta, especializado na adaptação e prescrição de cadeira de rodas, deve indicar a cadeira de rodas e ajustes mais adequados para cada caso, prevenindo assim deformidades”, completa Iwabe.

DIAGNÓSTICO

O atraso no desenvolvimento motor foi o primeiro sinal que levou Daniela Trindade, mãe de Carlos Eduardo, hoje com quatro anos, a questionar o pediatra e iniciar consultas com um fisioterapeuta. De acordo com ela, quando o filho tinha sete meses, percebeu que ele ainda não conseguia firmar o corpo e se sentar, o que já era esperado para sua idade. Após muito questionar o médico, ele os encaminhou para uma neurologista. “O que muitos pensavam ser uma questão de tempo ou falta de estímulo , na realidade se tratava da distrofia muscular de Duchenne. Com o diagnóstico, as sessões de fisioterapia passaram a ter um novo foco: o fortalecimento muscular e respiratório para postergar o avanço da doença. A partir daí, pudemos perceber o avanço do Cadu, que ficou mais forte, com mais equilíbrio e controle de tronco”, conta Daniela.





À época, a insatisfação do médico e da família foi fundamental para que continuassem na busca para o diagnóstico. “Fizemos mais alguns exames, como o teste de DNA, e veio a confirmação da DMD, aos quatro anos. Fomos encaminhados para a equipe do Genoma da USP, onde tivemos acesso a uma equipe multidisciplinar que foi essencial para adiarmos o avanço da doença. Hoje, ele faz fisioterapia duas vezes na semana, sendo uma motora e outra respiratória, além de usar órtese (peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo) todos os dias por uma hora e uma tala para manter os tendões esticados. Em casa, fazemos alongamentos e massagens na coluna”, explica.





Iwabe reforça que é de suma importância dar atenção aos aspectos motores e respiratórios, assim como iniciar precocemente a intervenção, ainda que o paciente não tenha queixas aparentes de dificuldade respiratória ou fraqueza nos membros. Essa conduta pode retardar o avanço da fraqueza muscular e evitar complicações secundárias, como malformações (escoliose) , garantindo que essas crianças sejam independentes por mais tempo.









Leia também: Saúde mental é desafio para pessoas com deficiência A DMD é uma doença genética e progressiva, sendo fundamental que a sociedade e os profissionais da saúde estejam conscientes sobre sinais e sintomas para auxiliar no diagnóstico precoce e garantir que se tenha acesso aos cuidados multidisciplinares com profissionais capacitados para tratar cada particularidade da patologia.

CONHEÇA A DOENÇA

Afetando principalmente os meninos, a distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética rara e fatal que resulta em fraqueza muscular progressiva desde a primeira infância e leva à morte prematura na casa dos vinte anos, devido à insuficiência cardíaca e respiratória, quando não tratada. É um distúrbio muscular progressivo causado pela falta da proteína funcional distrofina. Ela é fundamental para a estabilidade estrutural de todos os músculos, incluindo os esqueléticos, diafragma e coração. Pessoas com DMD podem perder a capacidade de andar por volta dos 10 anos de idade, seguida pela fraqueza dos membros superiores e musculatura respiratória. Essas pessoas posteriormente experimentam complicações pulmonares com risco de morte, exigindo a necessidade de suporte ventilatório, e complicações cardíacas no final da adolescência e na faixa dos 20 anos.