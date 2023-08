683

Crianças obesas entre dois e oito anos, com diagnóstico de diabetes ou que tenham histórico de doença cardíaca ou colesterol alto na família, devem ter os níveis lipídicos dosados mais precocemente Freepik



Nesta terça-feira (8/8), é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A data foi criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Em revisão realizada pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicada em março, foi levantado que o colesterol alto, comumente associado aos adultos, vêm crescendo em crianças e adolescentes brasileiros. Além de aumentar o rico de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), o alto nível de colesterol pode agravar a diabetes e a pressão alta.

De acordo com os dados, coletados numa amostra de 62.500 voluntários, de todas as regiões do Brasil, 27,4% das crianças e adolescentes do país têm colesterol alto , segundo parâmetros da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Outras 19,2%, apresentaram alterações no LDL (colesterol ruim). Para João Campos, coordenador Regional de Produção do Laboratório Lustosa, por trás desses números está um outro grave problema de saúde pública, recorrente também em crianças e adolescentes: a obesidade.

O Ministério da Saúde estima que, atualmente, 7,2 milhões de crianças e adolescentes no Brasil estejam obesas. Os números são corroborados pelo relatório de 2023 do Atlas Mundial da Saúde. Segundo o documento, até 2035, 18% das meninas e 33% dos meninos brasileiros serão obesos. “São projeções muito graves, uma vez que, na infância e na adolescência, a principal causa de colesterol alto se deve ao excesso de peso ou à obesidade, que são, na maioria das vezes, frutos de uma alimentação rica em gorduras, ultraprocessados e açúcares, associada ao sedentarismo”, observa.

Prevenção





Para ter mais controle das taxas de colesterol, João Campos destaca que é necessário que crianças e adolescentes façam exames laboratoriais de rotina , como o que avalia o perfil lipídico, que mede as taxas de colesterol no sangue, como o LDL, o HDL (colesterol bom) e VLDL (colesterol total). “Recentes consensos médicos sugerem que a primeira dosagem de colesterol seja feita, em todas as crianças, entre nove e 11 anos de idade. Crianças obesas entre dois e oito anos, com diagnóstico de diabetes ou que tenham histórico de doença cardíaca ou colesterol alto na família, devem ter os níveis lipídicos dosados mais precocemente”, explica.

Além desses exames, que permitem que o problema seja diagnosticado precocemente, é importante investir em ações preventivas e de controle da obesidade e promoção da saúde no público infanto-juvenil. “Precisamos ensinar às nossas crianças e adolescentes a criarem o hábito de consumirem uma dieta balanceada, rica em verduras, legumes e frutas. Importante também incentivá-los a praticarem atividades físicas e esportes. Essas ações, aliadas aos cuidados também com a saúde mental, são essenciais para a redução do peso corporal, o que impacta nos níveis de colesterol”, pontua.





Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), o colesterol é um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração, sendo fundamental para o funcionamento destas células. Diferenciado entre os tipos LDL, HDL , VLDL , o colesterol é perigoso para a saúde quando em níveis elevados . O LDL, por exemplo, se acumula na parede interna das artérias e gradualmente vai formando placas de gorduras (chamadas ateromas). Os ateromas vão obstruindo gradualmente as artérias, dificultando a passagem do sangue, e podem provocar infartos e AVC's.