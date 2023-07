683

O tempo ideal para evoluir o relacionamento depende de fatores para além do amor Tumisu/Pixabay







Ao contrário do que diz o senso comum, a velocidade com que uma pessoa quer evoluir no relacionamento não está ligada à intensidade de entrega ao amor, mas ao estágio de vida. Algumas pessoas entram em fase de lua de mel logo quando começam um relacionamento, ficando muito empolgadas por terem acesso ao afeto da pessoa que admiram e, por isso, começam a fazer planos de uma vida toda juntos. A vontade criada por esse desejo sucede a busca de meios para acelerar o relacionamento . Por outro lado, o parceiro pode não estar nesse mesmo ritmo e querer ir com um pouco mais de calma.





O espiritualista Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, diz que não é necessário ter pressa, mas ressalta que as energias de cada um influenciam no relacionamento: "As expectativas sobre o caminho que a relação deve tomar não precisam ser colocadas à prova. Limpar as energias para criar sinergia no campo espiritual, pode ser uma boa saída. Por meo da consulta espiritual é possível saber o que é indicado para colocar ambos em sintonia sobre o estágio da relação”, assegura o especialista em relacionamento.

Relacionamentos anteriores

Quando duas pessoas começam a se conhecer, cada uma traz uma bagagem de experiências vividas de relacionamentos anteriores, que de certa forma, moldam as expectativas e planos a curto e médio prazo. Todos esses fatores interferem no modo como cada um quer levar a relação e em quanto tempo precisa para se sentir pronto. Quando esse momento chegar, a amarração amorosa será ótima para manter o amor ao seu lado, a vida toda.

Junto a isso, Maicon Paiva tem cinco dicas para que os dois alinhem as expectativas e tomem as iniciativas para evolução da relação no tempo certo:





1 - Deixe claro as expectativas: quando as duas pessoas ainda não se conhecem completamente, nenhuma das partes tem o entendimento para prever o que o outro está pensando ou desejando (lembre-se que essa habilidade é comum entre casais que compartilham a vida a mais tempo). Por isso, é importante compartilhar as experiências de forma clara, sem medo da opinião alheia.





2 - Conversar sobre experiências anteriores: a forma de encarar a velocidade ideal de um relacionamento depende de experiências passadas de cada um. Experiências negativas influenciam na vontade de avançar ou não na relação.





3 - Organize a sua vida antes de incluir a outra pessoa: quando o parceiro pede para ir com calma, pode ser pela necessidade de precisar de tempo para organizar o lado pessoal, de se desprender de situações passadas e resolver problemas pendentes, de se equilibrar energeticamente, entre outros motivos. Para algumas pessoas, a não aceitação imediata ao pedido de formar uma união pode soar como rejeição, mas em vez de pensar dessa forma, dê espaço para a pessoa se estruturar em seu próprio ritmo.





4 - Saiba processar respostas negativas, mas não deixe de negociar: quando o parceiro diz que pretende ir com mais calma, não quer dizer que haja menos interesse na relação. Entender isso dessa forma pode causar quando o parceiro diz que pretende ir com mais calma, não quer dizer que haja menos interesse na relação. Entender isso dessa forma pode causar brigas ou reduzir a vontade de levar o compromisso a sério. Para lidar com isso, é importante saber respeitar o ritmo do outro.





5 - Não tenha pressa para criar intimidade: pessoas que preferem levar a relação com mais calma tendem a ser um pouco relutantes em criar intimidade muito rápido, por isso, caso perceba que a pessoa amada está um pouco fechada, saiba que isso é comum e aguarde que se sinta mais segura.