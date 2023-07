683

UroLift: equipe de urologistas do Vera Cruz Hospital faz procedimento inédito no interior de São Paulo Vera Cruz Hospital/Divulgação



O procedimento chamado UroLift, técnica, que visa o tratamento da próstata aumentada, ou seja, da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), foi feita pela primeira vez no interior de São Paulo sob o comando do médico urologista Sandro Faria e equipe de especialistas do Vera Cruz Hospital, em Campinas. A técnica foi na quarta-feira (12), em um paciente de 50 anos, morador da região.













Leia também: Considerada simples, a cirurgia leva em torno de 20 minutos, e a alta é no mesmo dia: “Com auxílio de um aplicador, acessamos a próstata aumentada, permitindo que pequenos implantes sejam colocados de forma permanente no local onde é necessário o alargamento da uretra prostática, afastando os tecidos e expandindo o canal da uretra. O alívio é rápido e seguro”, descreve o urologista.Leia também: Aparelho cirúrgico para próstata beneficia recuperação do paciente.

Nível internacional

A equipe de urologistas do Vera Cruz Hospital comemorou o resultado do UroLift: “È motivo de alegria poder trazer para Campinas um procedimento moderno como este, usado em outras partes do mundo e que interfere de forma muito positiva na vida do paciente. Temos expectativas positivas com relação a este tipo de cirurgia e acredito que, daqui em diante, a maioria dos pacientes irá optar por este método”, adiciona Faria.

HPB faz parte do envelhecimento

A HPB acomete os homens conforme o envelhecimento e é um processo normal. De acordo com dados do Ministério da Saúde, chega a atingir quase 70% daqueles com idade acima dos 70 anos. Apesar de ser uma condição benigna e sem relação com o câncer de próstata, afeta muito a qualidade de vida de um homem, pois os primeiros sintomas podem surgir na fase entre os 40 aos 50 anos, tais como: aumento da frequência urinária diurna e noturna; diminuição da força e do calibre do jato urinário; demora para iniciar a micção; sensação de não esvaziar toda a bexiga; e sensação de urgência para urinar e, às vezes, até perda de urina nessas situações.



Como funciona a próstata

O urologista explica que a próstata é uma pequena glândula, com tamanho e formato parecido com o de uma noz, localizada abaixo do colo da bexiga . “A uretra passa pelo centro da próstata, da bexiga através do pênis, deixando a urina fluir para fora do corpo. É considerada o órgão reprodutor masculino, produzindo um fluído alcalino secretado durante a ejaculação, que faz parte do sêmen”, detalha.