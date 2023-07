Comer de noite engorda? Essa é uma dúvida que ecoa na cabeça de muitas pessoas que desejam perder peso e que não resistem à última refeição do dia. Tassiane Alvarenga, médica endocrinologista e metabologista, explica que o relógio biológico é controlado por uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático: "Os seres humanos foram feitos para ficar acordados durante o dia e dormir à noite. Então, existe um conceito que vem sendo cada vez mais disseminado e vários estudos têm mostrado que trabalhadores noturnos ou pessoas que ficam acordadas à noite, que tem insônia ou dificuldade para dormir, têm mais probabilidade de ganhar peso, ter obesidade e problemas metabólicos, como, diabetes, gordura no fígado e colesterol".

Conforme a médica, novos estudos foram feitos com o conceito de alimentação com tempo restrito de 8 horas e avaliou dois grupos de pessoas: as que comem a primeira refeição às 8h e a última às 16h. E outro grupo de pessoas que comem das 12h às 20h.