Gkay explica decisão drástica sobre procedimentos: 'A gente perde a mão'

A influencer diz que se arrependeu de algumas intervenções (foto: Instagram)





A influencer Gkay decidiu recentemente pela retirada do ácido hialurônico utilizado para fazer o preenchimento labial. Ela, que havia recebido duras críticas no passado devido ao excesso de procedimentos que estava realizando, afirmou que só depois percebeu a distorção de imagem que estava tendo de si mesma.

Em entrevista à Blogueirinha, Gkay brincou ter tirado de seu rosto três litros de ácido hialurônico e que sentiu medo ao remover os procedimentos, por achar que isso poderia atingir, de alguma forma, sua autoestima.

Ao contrário, a influencer se surpreendeu e relatou, inclusive, que se arrependeu de algumas intervenções.





Hoje, ela diz se sentir muito melhor. "Às vezes, a gente perde a mão nisso de buscar o melhor e se comparar. Agora, tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", encerrou.

'Essa preocupação com a própria aparência reflete o aumento significativo de pacientes buscando procedimentos como cirurgias plásticas, preenchimentos e botox', explica o biomédico Thiago Martins (foto: Jean Assis/Divulgação )

Segundo Thiago Martins, biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, casos como o da famosa, que não conseguia perceber que estava passando por um processo de dismorfismo corporal, acontecem todos os dias. "Essa preocupação com a própria aparência reflete o aumento significativo de pacientes buscando procedimentos como cirurgias plásticas, preenchimentos e botox. E por mais que seja positivo o indivíduo desejar se sentir bem consigo mesmo, é fundamental refletir sobre esses excessos. A visão distorcida de si faz com que a pessoa acredite, que por meio dessas mudanças, seja capaz de ficar mais feliz. Só que, ao contrário, vira uma obsessão."





Um dos principais problemas relacionados a isso, segundo o especialista, é a perda da naturalidade facial, gerando uma aparência artificial e padronizada. Além do aspecto psicológico e físico, o excesso de procedimentos pode trazer riscos à saúde do paciente. "Apesar de ser considerado relativamente seguro quando usado corretamente, já que o ácido hialurônico é algo produzido também pelo nosso organismo, quando injetado em excesso, pode levar a deformidades ou inchaços; infecções e reações adversas; necrose tecidual e danos aos nervos."





Mesmo com o fato de que a necessidade de aplicação do ácido hialurônico é muito individual, o importante é escolher um profissional qualificado, que tenha permissão junto ao Conselho para realizar o procedimento e, principalmente, que tenha bom senso com relação ao que pode ou não ser feito para evitar intercorrências no paciente. Menos, nesse tipo de caso, é mais.