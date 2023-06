Afinal, intuição existe?

683

A intuição pode ser usada como um componente dos processos de tomada de decisão que devem ser complementados com informações de outras fontes de conhecimento (foto: Tumisu/Pixabay)





"Quando as pessoas não têm uma explicação racional de um fenômeno, elas tendem a recorrer a explicações sobrenaturais. Algo do além ou mesmo uma providência divina. Para outros, a intuição é simplesmente algo aleatório, uma sorte ao acaso. Ou ela é considerada um resultado do sexto sentido", reflete a médica Maria Fernanda Caliani, psiquiatra, especialista em terapia cognitivo comportamental (TCC).













"E o uso do pensamento inconsciente pode levar a ideias valiosas que poderiam não ter surgido se alguém confiasse apenas no pensamento consciente", ressalta a psiquiatra.

Mas de onde surgem esses processos?

Maria Fernanda explica que experiência de vida de um indivíduo atua muito no processo da intuição de cada um. Ou seja, ter mais experiência sobre alguma coisa pode fazer com que ela tenha mais intuição para as tomadas de decisões. Além disso, responder automaticamente a estímulos em novas situações com base em experiências anteriores.

"Isso é o que é nosso nível instintivo, uma forma não cognitiva de saber. Não é à toa que ouvimos falar por aí da boa intuição que tem o executivo mais experiente de uma empresa. Ele tem maior chance de boa intuição, exatamente por ter mais dados guardados sobre determinado tema", enfatiza a psicanalista.





De acordo ainda com Maria Fernanda, essas informações estão fervilhando e ajudando inconscientemente a tomar decisões. Eis a intuição.

Cuidado com essa "voz interior"

No entanto, a psicanalista explica porque é importante ter cuidado com a chamada "voz interior". Entenda por que:

Reconheça que até mesmo a intuição mais forte também pode ser falível às vezes;

Saiba que a tal falibilidade também é comum em outras fontes de conhecimento, como racionalidade e ou evidência empírica;

Cuidado: a intuição às vezes vai acertar, às vezes ela vai errar;

Não esqueça: a intuição é sim uma fonte valiosa de conhecimento.

Conforme a psicanalista, a intuição, sim, "pode ser usada como um componente dos processos de tomada de decisão que devem ser complementados com informações de outras fontes de conhecimento". E você segue sua intuição?