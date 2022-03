SoulCollage: intuição e criatividade desvendam os mistérios da alma

A artista plástica e arteterapeuta Andréa Goulart explica que o método é ferramenta poderosa para estimular a imaginação (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O método SoulCollage estimula a imaginação e proporciona a conexão com que os instrutores/facilitadores do processo chamam de relação com a linguagem da alma. Ao criar os cartões de colagens de imagens e recortes, cada pessoa tem a possibilidade de não só explorar a criatividade e praticar uma atividade lúdica, como também lançar mão de um instrumento de autoconhecimento. Andréa Goulart de Carvalho, artista plástica e arterapeuta, conta que na infância colecionava imagens e as guardava em uma pasta. Era como um “tesouro”, ela afirma.

Bacharel em pintura, desenho e gravura, Andréa Goulart ainda aplica as imagens em cursos que ministra.

Para Helta Yedda, arteterapeuta e facilitadora de SoulCollage, a arteterapia é um processo terapêutico com grande poder transformador, que usa recursos e expressões artísticas, contribuindo para a melhora da socialização, da cognição e na promoção, preservação e recuperação da saúde mental. “Além disso contribui com o equilíbrio interno, na ampliação da consciência e, consequentemente, na ressignificação do modo como o indivíduo encara o mundo.”





Ela trabalha com o método da colagem desde 2015, quando ainda cursava arteterapia. “Foi-nos oferecido um dos primeiros cursos introdutórios, ministrado por Cristina Lopes e Maria Odette Maciel, que introduziram o SoulCollage no Brasil. E, desde então, não parei mais de estudar e fazer cartões.

Para mim, SoulCollage é uma potente ferramenta de autoconhecimento que me permite contactar meus conteúdos profundos, oportunizando a tomada de consciência e sua ressignificação”, destaca.





Andréa Goulart explica as diferenças entre arteterapia, psicoterapia e SoulCollage. Ela enfatiza que a arteterapia é uma prática terapêutica que se vale da expressão plástica, cênica e das artes visuais com a intenção de amenizar os impactos de traumas e tensões, desenvolver e promover o autoconhecimento para a melhoria e bem-estar do indivíduo, percorrendo seu processo de individuação, termo cunhado por Carl Jung na teoria da psicologia analítica, também chamada psicologia profunda.

“E o SoulCollage é uma ferramenta poderosa na arteterapia. Pode ser aplicada de forma individual ou em grupo. É uma colagem mais elaborada, onde obtemos bastante sucesso na expressão e elaboração de conteúdos que são apresentados pelo cliente/paciente. É uma técnica também de autoconhecimento e crescimento pessoal dentro de um processo intuitivo e vivencial que estimula a imaginação e a criatividade”, ensina.

A arteterapeuta Helta Yedda destaca o poder transformador do trabalho criativo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Liberdade O SoulCollage entrou na vida de Andréa Goulart em 2016. Naquele ano, como Helta Yedda, ela fez o curso introdutório ministrado pelas psicólogas Maria Odette Sucupira Maciel e Cristina Lopes. “Minha experiência pessoal com o SoulCollage foi e ainda é, a constatação do chamado à criatividade a serviço da liberdade e da mudança dos parâmetros de pensamentos e sentimentos e vivência de emoções.”

Foi essa convicção que levou Andréa, especialista em psicologia analítica C.G. Jung, a se tornar também uma facilitadora de SoulCollage. Ela conta que o método da colagem é muito usado, tendo em vista que não há necessidade de conhecimento prévio de arte ou de psicologia para fazer um trabalho.

Ambas as técnicas podem ser aplicadas ao tratamento de crianças e adultos.No método do SoulCollage, há também a ferramenta de um baralho com quatro naipes para os cartões montados com as imagens e recortes selecionados. Os naipes amparam cada dimensão das relações da pessoa atendida. O naipe do comitê, por exemplo, retrata a dimensão psicológica voltada à personalidade e às características de cada um. O naipe da comunidade abriga cartões criados como representação de pessoas que inspiram, dão suporte, assim como os lugares marcantes e que têm significado e afeto para cada um.

ISSO É SOULCOLLAGE





''Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso lhe abrir outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.'' Hermann Hesse, autor de "O lobo da estepe"



Montagem de cartões com imagens e recortes retrata sentidos e experiências que promovem a melhora da qualidade de vida (foto: Alessandro Sacchi/Unsplash)

Técnica como extensão da alma

Num mundo dominado pelas imagens, o poder das aparências com e sem filtros, o chavão “uma imagem vale mais do que mil palavras” ganha fôlego. A arteterapeuta Andréa Goulart chama a atenção para a necessidade de diferenciar as imagens que realmente importam. “Desde os primeiros tempos, as imagens têm o poder de comunicar, enfatizar, sacralizar e eternizar o que passa na alma humana. Com certeza o processo de crescimento, desenvolvimento e possibilidade de o indivíduo se tornar o que veio a ser fica muito facilitado com a expressão que ele puder utilizar para se comunicar consigo mesmo e com seu entorno”, afirma.

Ela destaca as regras da técnica do SoulCollage, assim como uma série de preceitos de uso e condições éticas de confecção e utilização. “Deve-se respeitar o formato, o número de imagens, observar culturas e modos de vida, os direitos autorais das imagens e a não comercialização do produto final. Os cartões se tornam um oráculo para uso pessoal, uma extensão de cada indivíduo, parte dele, como facetas de sua própria alma”, ensina.

Encantada com a técnica de SoulCollage, a arteterapeuta vê um universo a ser descoberto pelos praticantes do método. “Finalizo com uma citação do criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, que penso fazer sentido tanto ao terapeuta como ao cliente/paciente, em qualquer que seja a modalidade terapêutica: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana.”

Helta Yedda lembra que o SoulCollage é acessível e indicado a todas as pessoas que buscam o autoconhecimento. “Por ser um processo intuitivo e vivencial, habitualmente, os encontros para a confecção dos cartões são momentos de troca muito prazerosa e enriquecedora. Para a arteterapia, o SoulCollage é uma poderosa ferramenta, pois as imagens atuam como uma comunicação simbólica e enriquecedora do trabalho terapêutico.”