Você sabe como é a vida na meia-idade: confira algumas dicas

O objetivo da autora é se conectar com todos aqueles que perceberam que ainda há muitas experiências a serem vividas (foto: Arquivo pessoal)



Existe uma idade certa para correr atrás dos sonhos? Na contramão da cultura imediatista, Simone Santos Guimarães publicou o livro "Falando de Si" para se conectar a todos aqueles que, depois dos 50 anos, perceberam que ainda há muitas experiências a serem vividas.





A autora catarinense é economista, especialista em gestão empresarial e mestre em engenharia de avaliação e inovação tecnológica. Começou a escrever ficção juntamente ao seu trabalho na docência e publicou obras como "Minha Vida de Solteiro", "As Aventuras de Dorinha" e "O Verdadeiro Significado do Natal", além dos lançamentos "Falando de Si" e "Bruxa, sim. Má, não!". Na literatura nacional, ela faz parte da Associação de Contistas, Poetas e Cronistas Catarinenses (ACPCC) e assumirá, ainda este ano, uma cadeira na Associação Nacional de Cultura, Literatura e Artes (Ancla).





No drama psicológico “Falando de Si”, a autora conta a história de Maria Elisa que, perto de seu aniversário, começa a refletir sobre passado, presente e futuro. Ao se casar e engravidar antes de iniciar a faculdade de medicina, a personagem abre mão dos próprios objetivos para cuidar da família. Mas, após ter se dedicado à criação dos filhos, percebe que ainda quer explorar a carreira de escritora.

LINHAGEM

A protagonista entrelaça suas visões pessoais às trajetórias das diferentes gerações de "Marias" de sua linhagem. Todas com o mesmo nome, ela fala de mulheres como sua avó, a primeira referência de carinho materno, e sua progenitora, com quem nunca conseguiu manter uma relação saudável. A partir dessa narrativa intimista, a autora percorre temas como o abandono familiar, mães narcisistas, autoestima na adolescência e preconceitos sociais.





Ficção e autobiografia se misturam, porque a autora também queria focar na literatura, porém, as exigências com a docência e a maternidade demandaram muito tempo. As palavras eram somente terapia de férias, e foi após a independência da filha e o distanciamento das salas de aula que passou a se dedicar à escrita.





Mas a autora sabe que incentivar o sonho não é o suficiente, ela ainda explica a importância do planejamento financeiro a longo prazo. A escritora encoraja as pessoas, principalmente mulheres, a pôr em prática seus desejos com o exemplo de Maria Elisa que, perto de seu cinquentenário, já se programou até os 100 anos.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie





Título: Falando de Si

•Autora: Simone Santos Guimarães

•Páginas: 128

•Preço: R$ 40 (físico) e R$ 19,99 (e-book)

•Onde encontrar: Amazon