Catapora é perigosa para adultos? Entenda os riscos e como se proteger

683

A catapora é caracterizada por erupções cutâneas e coceira, que evoluem para bolhas e crostas secas em poucos dias (foto: Memed.com.br/Reprodução )







A catapora, também conhecida como varicela, é uma infecção viral comum na infância, causada pelo vírus Varicela-Zoster. É caracterizada por erupções cutâneas e coceira, que evoluem para bolhas e crostas secas em poucos dias. Embora a maioria dos casos em crianças seja benigna e autolimitada, a doença pode ser mais grave em adultos, especialmente em indivíduos com sistema imunológico comprometido.

A resposta imunológica em adultos pode ser mais exuberante, o que leva a uma doença mais grave. Além disso, as complicações da catapora em adultos são mais comuns e podem levar a óbito, principalmente devido à pneumonia primária. As lesões na pele são mais pronunciadas, a febre é mais elevada e prolongada, e o estado geral do paciente é mais comprometido.

Complicações da catapora

O médico e diretor técnico da clínica Salus Imunizações, Marco César Roque, comenta que as principais complicações da catapora estão associadas aos casos severos ou tratados inadequadamente. Os pacientes podem apresentar inflamação no sistema nervoso, conhecida como encefalite, pneumonia e infecções na pele e no ouvido.





A doença pode ser mais grave para recém-nascidos, mulheres grávidas ou qualquer indivíduo que esteja com a imunidade baixa, como pessoas com Aids, transplantados ou que estejam realizando quimioterapia para o tratamento de câncer.

Transmissão





Leia também:



Raramente, a catapora é transmitida por meio de contato com lesões de pele. O período de incubação do vírus é de 4 a 16 dias. A transmissão se dá entre um e dois dias antes do aparecimento das lesões de pele e até 6 dias depois, quando todas as lesões estiverem na fase de crostas. A catapora é facilmente transmitida para outras pessoas. O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e da pele de pacientes infectados.Leia também: Interação entre herpes e catapora pode ser gatilho para Alzheimer Raramente, a catapora é transmitida por meio de contato com lesões de pele. O período de incubação do vírus é de 4 a 16 dias. A transmissão se dá entre um e dois dias antes do aparecimento das lesões de pele e até 6 dias depois, quando todas as lesões estiverem na fase de crostas.

Vacinação

Marco César Roque destaca que a melhor forma de prevenir a catapora é por meio da vacinação. Desde 2013, o Ministério da Saúde introduziu a vacina tetra viral na rotina de vacinação de crianças entre 15 meses e 2 anos que já tenham sido vacinadas com a primeira dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomendam duas doses da vacina varicela: a primeira aos 12 meses e a segunda entre 15 e 24 meses. Essas doses coincidem com o esquema de vacinação da vacina tríplice viral e, portanto, a tetra viral pode ser usada nas duas doses.

A vacinação é fundamental para prevenir a catapora e suas complicações em adultos e indivíduos com sistema imunológico comprometido. A vacina é segura e eficaz, e pode prevenir até 98% dos casos de catapora. Além disso, a vacinação ajuda a prevenir a reativação do vírus Varicela-Zoster, que pode causar herpes-zóster , uma doença dolorosa e debilitante.

“Embora a catapora seja uma doença comum na infância, é importante lembrar que ela pode ser mais grave em adultos, especialmente em pessoas com sistema imunológico comprometido. As complicações da catapora podem ser graves e até fatais, e a melhor forma de preveni-las é por meio da vacinação. Se está em dúvida sobre a vacinação ou se já teve catapora, converse com seu médico para obter mais informações e recomendações específicas para o seu caso", destaca Marco César Roque.