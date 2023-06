5 síndromes raras e estranhas no campo da psiquiatria

683

Embora transtornos como esquizofrenia e bipolaridade sejam bem conhecidos, há uma série de síndromes raras e peculiares que muitos profissionais da psiquiatria jamais encontrarão em suas carreiras. Neste artigo, exploramos cinco dessas síndromes que desafiam a compreensão da saúde mental.





1. Síndrome de Fregoli: Esta síndrome faz com que um indivíduo acredite que pessoas distintas são, na verdade, uma única pessoa que muda sua aparência. O nome é uma homenagem ao ator italiano Leopoldo Fregoli, famoso por suas rápidas trocas de identidade no palco. Comummente associada a transtornos como bipolaridade e esquizofrenia, a síndrome de Fregoli pode ser desencadeada por lesões cerebrais e pelo uso de levodopa no tratamento do mal de Parkinson. Não há cura conhecida, mas antipsicóticos podem aliviar os sintomas.



2. Síndrome de Cotard: Também chamada de "síndrome do cadáver ambulante", pessoas com esta condição acreditam que estão mortas ou que partes de seu corpo estão ausentes. Associada a esquizofrenia, depressão e transtorno bipolar, a síndrome de Cotard também pode ocorrer como efeito colateral raro do antiviral aciclovir. O tratamento geralmente envolve antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor e terapia eletroconvulsiva.





3. Síndrome da mão alienígena: Um dos mais bizarros distúrbios neurológicos, a síndrome da mão alienígena faz com que a mão de uma pessoa aja de maneira independente, como se tivesse sua própria consciência. Casos da síndrome têm sido associados a demência, AVC, doença de príon, tumores e cirurgias cerebrais. Não há cura conhecida, porém sintomas podem ser gerenciados com técnicas como injeções de toxina botulínica e terapia de caixa de espelhos.



Um dos mais bizarros distúrbios neurológicos, a síndrome da mão alienígena faz com que a mão de uma pessoa aja de maneira independente, como se tivesse sua própria consciência. Casos da síndrome têm sido associados a demência, AVC, doença de príon, tumores e cirurgias cerebrais. Não há cura conhecida, porém sintomas podem ser gerenciados com técnicas como injeções de toxina botulínica e terapia de caixa de espelhos.





4. Síndrome de Ekbom: Portadores dessa síndrome experimentam alucinações táteis, acreditando estar infestados por parasitas. A condição pode estar relacionada à esquizofrenia paranoide, doença cerebral orgânica, neurose e transtorno de personalidade paranoide, bem como abstinência de álcool e uso de cocaína. Pacientes geralmente resistem a tratamentos psicológicos, preferindo soluções médicas.





5. Síndrome de Alice no País das Maravilhas: Mais comum em crianças e pessoas com enxaqueca, essa síndrome distorce a percepção do corpo, visão, audição, tato e espaço/tempo. O tratamento bem-sucedido muitas vezes envolve repouso e relaxamento, e a condição tende a ser temporária.





Embora raras, essas síndromes ilustram a complexidade e diversidade dos transtornos mentais, desafiando a compreensão da psiquiatria e gerando interesse contínuo no estudo da mente humana.