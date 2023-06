Conta-gotas

Doenças de inverno

(foto: Pixabay)



Nessa época do ano, são comuns as doenças respiratórias em qualquer fase da vida: criança, adulto ou idoso. Gripe, resfriado, sinusite, bronquite, rinite, asma, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica e até tuberculose aumentam em junho, por isso é preciso se prevenir para que essas e outras condições não afetem a saúde. Para isso, manter as mãos bem lavadas, proteger a boca ao tossir ou espirrar, manter-se hidratado, evitar o acúmulo de poeira nos ambientes, realizar lavagem nasal, manter o ambiente arejado, banhos rápidos e em temperatura amena e manter uma alimentação que fortalece o sistema imunológico, são algumas alternativas para evitar essas condições.





Glaucoma

(foto: Tobias Dahlberg/Pixabay)



Com uma condição de piora gradual, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira em adultos no Brasil. Muitas formas de glaucoma não apresentam sinais de alerta e geralmente ele só é percebido quando o estágio está avançado. A causa é o dano ao nervo óptico, relacionado ao aumento da pressão no olho devido a problemas no fluxo de fluido. Existem diferentes tipos de glaucoma, incluindo o crônico simples ou de ângulo aberto, o de ângulo fechado, o de tensão normal, o secundário e o congênito. O diagnóstico é feito por um oftalmologista por meio de testes indolores que avaliam a pressão ocular e o estado do nervo óptico.





Hiperidrose noturna

(foto: pixabay)



A hiperidrose noturna, ou suores noturnos intensos, pode indicar um problema de saúde grave, como o linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que desafia o sistema imunológico. Esse sintoma, quando acompanhado de febre no final da tarde, é característico desse câncer. No entanto, é fundamental buscar orientação médica para realizar uma avaliação adequada e obter um diagnóstico preciso, uma vez que outros distúrbios e infecções também podem causar hiperidrose noturna. O LNH é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático e pode se manifestar com o aumento dos linfonodos, febre, coceira na pele e perda de peso inexplicada. É importante estar atento a esses sinais e buscar cuidados médicos para um diagnóstico adequado e tratamento adequado.





Queda de cabelo

(foto: Valéria Marcondes/Divulgação )



De acordo com o tricologista Ademir Jr., a queda de cabelo pode ter causas tanto externas quanto internas, e é essencial realizar uma investigação adequada para direcionar os tratamentos de forma eficaz. Ele ressalta a importância de considerar a individualidade de cada paciente durante a avaliação, já que o equilíbrio entre a perda e a reposição natural dos fios, dentro de uma quantidade aceitável, é considerado normal, embora não haja um número exato para isso, variando de pessoa para pessoa. O especialista ainda defende que o objetivo do procedimento deve analisar as causas da queda e não somente tratar o local e a perda dos fios.





Procedimentos estéticos

(foto: Flávia Amaral/Divulgação )



Os preenchedores faciais (foto) e os bioestimuladores são utilizados para o rejuvenescimento facial de homens e mulheres, porém é importante escolher um profissional confiável e que trabalhe com produtos de qualidade. Segundo a especialista em odontologia estética, Ticiana Campos, os bioestimuladores melhoram a qualidade da pele estimulando a produção de colágeno, enquanto os preenchedores podem proporcionar volume. Ticiana alerta para os riscos de preenchedores com ácido hialurônico não consolidados no mercado, além da importância de pesquisar e escolher um profissional especializado sendo essencial para evitar complicações e atender de forma correta as necessidades individuais.