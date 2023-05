Inteligência artificial desenvolve antibiótico contra superbactéria

Pesquisadores canadenses e americanos utilizam IA para criar abaucina, um potente antibiótico capaz de combater a Acinetobacter baumannii, uma superbactéria mortal.

Cientistas do Canadá e dos Estados Unidos aplicaram a inteligência artificial (IA) na criação de um antibiótico inovador com potencial para eliminar a Acinetobacter baumannii, uma superbactéria extremamente perigosa. A IA foi utilizada para analisar milhares de compostos químicos, selecionando apenas alguns para serem testados em laboratório. O resultado foi a descoberta do antibiótico experimental abaucina, que ainda necessita de mais testes antes de ser aprovado.