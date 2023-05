Gestação ectópica não é questão de sorte ou triste coincidência

683

Gestação ectópica tem seus fatores e causas específicas, alerta profissional (foto: Freepik)

Ser mãe é o sonho de muitas mulheres. Por isso, quando o corpo sinaliza a gravidez por meio do aumento de hormônios, é muito comum a comemoração. Mas ainda nesse estágio é preciso ter muito cuidado para a alegria não virar frustração rapidamente, porque a gestação pode ser ectópica. Esta se caracteriza pelo desenvolvimento do feto fora do útero, nas trompas, baço, ovários, cavidade abdominal, fígado etc., e que por isso precisa ser interrompida, sob o risco de causar muitos prejuízos à saúde da mulher.









Médica obstetra - Bruna Pitaluga (foto: Arquivo pessoal)

A médica obstetra, com mais de 20 anos de experiência profissional, Bruna Pitaluga, destaca que a gestação ectópica é um problema recorrente às gestantes: 2% de todas as gestações são desse tipo. "O que faz com que condição represente a taxa de mortalidade mais alta para uma gestante no primeiro trimestre", diz. Para a médica obstetra, estes números mostram que a gestação ectópica não é uma questão de sorte e nem pode ser resumida como uma triste coincidência, como se costuma fazer.









Mesmo que se diga que mais de 50% dos casos de gestação ectópica não possuem fatores de risco identificáveis, a médica obstetra ressalta que os profissionais antenados às práticas mais atuais de acompanhamento pré-natal sabem que tal afirmação é equivocada. "Além da desobediência da fisiologia, são fatores de risco para o desenvolvimento de gestação ectópica o fato de a gestante usar dispositivo intrauterino, já ter realizado fertilização in vitro e ter recebido o diagnóstico de endometriose e adenomiose", diz.



Se o que faz com que a gestação ectópica se desenvolva é a desordem de sinalizações fisiológicas que representam riscos para que isso ocorresse, o que costuma levar as gestantes ao óbito, de acordo com a médica obstetra, é a conduta tomada a partir de identificação dos fatores de risco da condição patológica. "Por isso é necessário que haja um diagnóstico completo e uma análise aprofundada sobre cada paciente que apresenta essa condição", afirma.









Pitaluga salienta que o profissional que acompanha a gestante precisa estar ciente de que é o principal responsável por dar o diagnóstico de uma gestação ectópica o mais rápido possível. "Uma paciente com níveis de beta HCG acima de 2000 mUl/mL, cujo saco gestacional não tiver sido detectado na ecografia transvaginal deve retornar à clínica onde realizou o exame para que o médico visualize onde se encontra esse saco vaginal (no abdômen, na trompa, no ovário etc.) para dar início ao tratamento", afirma.

Lembrando que uma gravidez ectópica não pode prosseguir normalmente, pois o óvulo fertilizado não sobrevive fora do útero e o feto em crescimento pode destruir diversas estruturas maternas, aumentando o risco de hemorragias, que podem ser fatais à gestante.





A médica obstetra informa que existem dois tipos de tratamentos recomendados para a gestação ectópica: o medicamentoso e o cirúrgico. Segundo Pitaluga, o tratamento medicamentoso, feito com a droga metotrexato, é indicado a pacientes que foram diagnosticadas cedo e ainda apresentam quantidades menores de gonadotrofina coriônica (HCG) - hormônio produzido pela placenta durante a gestação - em seu organismo. "Por esse exato motivo, não se trata de opção viável para a maioria das pacientes, que chegam à emergência com a gestação mais avançada e níveis de HCG superiores a 5 mil", diz.