Viih Tube: sentir dor pode ser um sintoma de gravidez?

Youtuber tomava a pílula anticoncepcional desde os 15 anos, mas mudou o método contraceptivo antes de descobrir a gravidez (foto: Instagram/Divulgação)

A influencer e youtuber Viih Tube compartilhou com seus seguidores do Instagram, na terça-feira (20/9), que está grávida do seu atual namorado, o ex-BBB Eliezer. Os dois contam que descobriram a gravidez por acaso, após Viih sentir dores durante as relações sexuais.

Quésia Vilamil, ginecologista, obstetra e fundadora do Instituto Villamil, explica que no início da gestação, no local onde houve a ovulação, forma-se o corpo lúteo, estrutura muito vascularizada no ovário e bastante sensível ao toque e pressão. "Além disto, o próprio útero aumenta de tamanho e fica mais sensível. Estes são dois motivos de algumas mulheres sentirem cólicas e dores na relação sexual no início da gravidez, sem que tenha nada de errado".

Quésia Vilamil, ginecologista, obstetra e fundadora do Instituto Villamil (foto: Helena Miller/Divulgação)

No vídeo publicado, Viih Tube também comenta que tomava pílula anticoncepcional desde os 15 anos, e conta que mudou o método contraceptivo antes de descobrir a gravidez. Segundo Rogéria Werneck, ginecologista, obstetra e mestre e doutora em Saúde da Mulher pela UFMG, a troca do método pode diminuir a eficácia: "pode ocorrer falha no método na troca do anticoncepcional, caso o horário de uso tenha mudado, por exemplo".

Rogéria Werneck, ginecologista, obstetra e mestre e doutora em Saúde da Mulher pela UFMG (foto: Vinicius Matos/Divulgação)

"Geralmente, recomenda-se a troca do contraceptivo sem realização da 'pausa' ou uso dos comprimidos 'inativos', se houver. Em algumas situações, durante a troca do método, convém fazer uso de método de barreira associado (condom interno ou externo) a fim de evitar gravidez não planejada. Cabe salientar que não existe método 100% eficaz. Todos são passíveis de falhas", declara Rogéria Werneck.

A especialista esclarece que é possível engravidar caso não seja feito o uso correto da pílula anticoncepcional e, por isso, ela deve ser usada sempre no mesmo horário, respeitando as pausas e reinício, se houver, e evitar ao máximo esquecer a pílula. "Em caso de náuseas, vômitos ou diarréia intensa, pode haver absorção menor dos componentes ativos do contraceptivo. Caso ocorra vômitos no período de 3 a 4 horas após a ingestão de comprimidos da cartela, é como se a mulher tivesse esquecido de tomar a pílula. Nesse caso, deve-se consultar o médico e avaliar como proceder. Alguns medicamentos psiquiátricos também podem reduzir a eficácia dos contraceptivos orais", esclarece.

Não existe idade mínima

Em relação à idade, as duas profissionais afirmam que não existe uma idade mínima para uso da pílula anticoncepcional, entretanto, cada mulher deve procurar o método contraceptivo mais indicado a seu perfil de acordo com as recomendações de um especialista e do que ela está procurando para si. "Toda mulher, junto com seu ginecologista, conhecendo os benefícios e também os 'contras' de cada hormônio, deve escolher quando começar e qual método escolher", diz Quésia Vilamil.

De acordo com Werneck, a eficácia dos métodos contraceptivos é medida pelo chamado Indice de Pearl (IP): mede quantas mulheres engravidam a cada 100 mulheres usando o método, em um período de 12 meses. "Quanto menor o índice, mais eficaz o método é. E o IP pode ser analisado de duas maneiras: quando o método é analisado para uso 'perfeito ou correto' ou uso 'habitual ou comum'", informa.

"Por exemplo, a pílula anticoncepcional e os contraceptivos injetáveis têm IP correto (0,3) e IP comum (3). Já a vasectomia tem IP correto (0,1) e IP comum (0,15) e o implante hormonal tem IP correto (0,05) e IP comum (0,05). Não por acaso, os métodos mais eficazes são o implante hormonal à base de etonogestrel, a vasectomia, a ligadura tubária e os dispositivos intra-uterinos, nessa ordem, por não dependerem do uso correto pelo indivíduo", complementa a ginecologista.

Se há suspeita de bebê chegando, é preciso procurar um médico. Quésia Vilamil diz que os sintomas mais comuns de uma gravidez são:

Atraso da menstruação

Alterações do humor

Sono

Náuseas

Esquecimento

Cólicas

Constipação intestinal

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.