Tina Turner admitiu comportamento relapso com a pressão alta

(foto: Instagram/Reprodução)

Uma postagem nas redes sociais feita pela cantora Tina Turner, no dia 9 de março, revela a causa mais provável de sua morte, ocorrida na quarta-feira (24/09). 'Me coloquei em perigo', admite a cantora aos leartar os fãs para cuidados coma saúde, no dia Internacional do Rim.A cantora morreu aos 83 anos na Suíça, aos 83 anos, por causa ocialmente não revelada. Entretanto, na postagem feita há pouco mais de dois meses antes de morrer, a Turner destacou que os rins dela foram "vítimas" do comportamento relapso relativo à pressão alta."Hoje é o Dia Internacional do Rim. Por que isso é importante? Porque os rins falham sem causar dor. E é por isso que te digo hoje: demonstre amor aos seus rins! Eles merecem isso. Meus rins são vítimas de eu não perceber que minha pressão alta deveria ter sido tratada com remédios convencionais", escreveu ela.A rainha do rock n' roll teve um longo histórico de problemas de saúde: estresse pós-traumático, derrame, câncer de intestino, hipertensão e insuficiência renal, que a fez precisar de um transplante de rim, em 2017.Antes da cirurgia, ela chegou a fazer sessões diárias de diálise para tentar manejar seus problemas renais — os órgãos estavam funcionando apenas com 20% de sua capacidade. Mas ela acabou precisando do novo rim, que foi doado por seu marido Erwin Bach.