BH Shopping recebe feira de adoção de pets

Quem deseja se tornar um novo tutor, deve apresentar identidade (RG) e preencher um termo de adoção, documento que estabelece as responsabilidades e cuidados que o animalzinho precisa receber (foto: Pixabay )

Nos dias 27 e 28 de maio, das 10h às 19h, o BH Shopping recebe a feira "AMIDOG", oportunidade ideal para quem deseja levar um amigo para casa. A iniciativa, que ocorre dentro do estacionamento do piso Mariana, ao lado do ParCão, é em parceria com as ONGs O Lobo Alfa, Patas BH, Casa de Apoio e Solidariedade Animal e Multiplique o Bem, hub de iniciativas adotadas pela Multiplan com o propósito de contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades onde seus shoppings estão presentes.