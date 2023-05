683

Exposição fotográfica no BH Shopping celebra 10 anos do Instituto Hahaha (foto: Carol Reis)



Os 10 anos do Instituto Hahaha, uma das mais importantes organizações sem fins lucrativos de Minas Gerais, que leva a arte da palhaçaria profissional para espaços de saúde e ambientes de vulnerabilidade social, serão contados na exposição fotográfica 'Só o riso cura', em cartaz no BH Shopping de 17 à 28 de maio. O trabalho revisita a trajetória do grupo por meio de um acervo com cerca de 30 imagens produzidas por Carol Reis, fotógrafa que acompanha a trupe desde sua fundação em 2012. As fotos estarão disponíveis no piso Mariana, e podem ser conferidas, diariamente, das 10h às 22h. A entrada é gratuita. Os 10 anos do Instituto Hahaha, uma das mais importantes organizações sem fins lucrativos de Minas Gerais, que leva a arte da palhaçaria profissional para espaços de saúde e ambientes de vulnerabilidade social, serão contados na exposição fotográfica 'Só o riso cura', em cartaz no BH Shopping de 17 à 28 de maio. O trabalho revisita a trajetória do grupo por meio de um acervo com cerca de 30 imagens produzidas por Carol Reis, fotógrafa que acompanha a trupe desde sua fundação em 2012. As fotos estarão disponíveis no piso Mariana, e podem ser conferidas, diariamente, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.









LEIA MAIS 15:29 - 04/04/2023 Quando o estresse afeta o sorriso

13:49 - 19/02/2022 A importância do sorriso nas relações interpessoais e no mundo dos negócios

04:00 - 17/01/2021 Sorriso: uma defesa psicológica



"Trabalhar com o Hahaha é uma experiência transformadora. Passamos a olhar o mundo sob outra ótica e dar valor ao que realmente importa. Os Carol Reis afirma que esse é um momento para as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho do grupo que ao longo de uma década já levou alegria a cerca de um milhão de pessoas em Unidades de Atendimento Integrado e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) espalhadas por toda Belo Horizonte."Trabalhar com o Hahaha é uma experiência transformadora. Passamos a olhar o mundo sob outra ótica e dar valor ao que realmente importa. Os palhaços profissionais do projeto levam esperança em momentos difíceis na vida de milhares de pacientes. Suavizam a dor. É uma iniciativa que, indiscutivelmente, precisa ser disseminada e conquistar outros corações, como vem conquistando o meu durante esses 10 anos", ressalta.



Exposição de fotos por Carol Reis (foto: Carol Reis)





Para a superintendente do BH Shopping, Simone Fiorelo, abrir as portas do mall para fazer parte de ações como essa é, sobretudo, fortalecer uma corrente do bem. "O Hahaha, antes conhecido como 'Doutores da Alegria', é um projeto de importância singular para a nossa cidade. Ele trabalha com o nosso bem mais precioso, o sorriso, e o riso cura. Tenho certeza de que o público será impactado pelas imagens tão significativas e carregadas de sensibilidade captadas pelas lentes da Carol", diz.

Ainda segundo Fiorelo, faz parte do DNA do grupo Multiplan se envolver em projetos e causas voltadas para o acolhimento humano. "A própria exposição é realizada pelo Multiplique o Bem, nosso hub de iniciativas cujo propósito é contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades onde os shoppings da Companhia estão presentes", reforça.





Serviço:

Exposição 'Só o riso cura'

Quando: 17 a 28 de maio

Onde: BH Shopping - Piso Mariana (Rodovia BR 356, n° 3049) Belverede

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 22h

Doações via Pix para o Instituto Hahaha: CNPJ 16.911.508/0001-81

Mais informações sobre o projeto: @institutohahaha