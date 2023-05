Especialistas apontam o Brasil como o próximo país 'livre do fumo'; entenda

(foto: Pixabay)

Bem-estar coletivo

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), um país só é considerado “smoke free” quando fica abaixo de 5% de fumantes . Nenhum outro país da União Europeia está perto de replicar essa conquista, já que a média de fumantes no continente é de 23%.Especialistas do Reino Unido, Estados Unidos, Suécia, Grécia e outros países da Europa vão se reunir em São Paulo, no dia 11 de maio, para discutir iniciativas de redução de danos que podem prevenir doenças e mortes prematuras relacionadas ao uso do tabaco no Brasil e no mundo.Entre os palestrantes estão os médicos Delon Human e Anders Milton, autores do estudo “The Swedish Experience: A roadmap for a smoke-free society” ("A Experiência Sueca: Um roteiro para uma sociedade livre do tabaco"), publicado em março deste ano, que detalha as iniciativas adotadas que fizeram o país europeu chegar ao índice de 5% de fumantes em todo o seu território.Modelo suecoO modelo sueco combina recomendações da OMS, incluindo a redução da oferta e demanda de tabaco, proibição de fumar em determinados locais, mas acrescenta um elemento importante: aceitar produtos livres de fumaça como alternativas menos prejudiciais."Trata-se de combinar o controle do tabaco com a minimização dos danos", explica o Dr. Delon Human, um dos autores do relatório e também palestrante e moderador do evento. "Não há produtos de tabaco livres de risco, mas os cigarros eletrônicos , por exemplo, são 95% menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. É muito melhor para um fumante mudar para os cigarros eletrônicos ou para os sachês de nicotina do que continuar fumando."Outra medida tomada na Suécia foi em relação ao preço e taxas dos produtos de tabaco. Produtos livres de fumaça são mais acessíveis que os cigarros tradicionais porque esse tipo de produto é tributado de acordo com seu risco. Isso significa que a taxa de imposto sobre sachês de nicotina é consideravelmente menor do que a dos cigarros combustíveis.No Brasil, onde apenas os produtos tradicionais de tabaco são legalizados, como cigarros, cachimbos, charutos e narguiles, há mais de 156 mil mortes por ano causadas pelo consumo de tabaco. Embora o número de fumantes tenha diminuído significativamente nas últimas décadas, a população brasileira ainda conta com uma taxa de 9,1% de tabagistas.Para Delon Human, o Brasil é um forte candidato a ser “smoke free”. “O Brasil reúne todas as características necessárias para um bom programa de redução de danos. A discussão sobre tabagismo é complexa em todo o mundo, mas com a experiência da Suécia, sabemos que os países que abraçam a causa e encaram o problema de frente conseguem resultados muito positivos.

O Brasil tem medidas de muito sucesso para o bem-estar coletivo, como a proibição de fumaça em ambientes fechados, mas essas medidas são pouco efetivas na redução do número de fumantes efetivamente, apenas mascaram os problemas. Em suas casas e ao ar livre, as pessoas continuam consumindo tabaco”, explica Human. “Outro ponto importante é que o consumo de cigarros contrabandeados é imenso no Brasil. Não existe nenhum tipo de controle sobre as substâncias contidas nesses produtos ilegais”, complementa.



Organizado pela Aliança Pan-Americana para a Redução de Danos (PAHRA), o evento em São Paulo aborda o tema a partir da política, da ciência e dos conhecimentos dos consumidores relacionados ao controle do tabaco e à redução de danos. Será incentivado o diálogo entre as várias partes interessadas, promovemdo uma "abordagem de toda a sociedade" para encontrar soluções para um dos problemas mais urgentes da sociedade.



Além de abordar as iniciativas adotadas na Suécia, os palestrantes vão trazer cases de outros países, discutir o papel dos profissionais de saúde na redução de danos, o ponto de vista dos consumidores que utilizam produtos voltados para redução de danos e um olhar econômico, socioambiental e legal sobre essas medidas. O seminário será levado a outros países como Bélgica, África do Sul, Bangladesh e Suécia.

Palestrantes confirmados

Dr. Delon Human (Palestrante e moderador):

Dr. Derek Yach (palestrante):

Dr. Anders Milton (palestrante):

O Dr. Human é médico, político de saúde global, empreendedor social e especialista em redução de danos em alimentos, álcool e tabaco. É também presidente e CEO do grupo global de consultoria em saúde Health Diplomats e preside vários conselhos consultivos científicos. Também atuou como consultor em estratégias globais de saúde pública para três diretores-gerais da OMS e para o secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon.Atualmente é consultor independente de saúde global. Ele foi o fundador e presidente da Foundation for a Smoke-Free World, uma organização independente e sem fins lucrativos dedicada a acelerar os esforços globais para reduzir as mortes e os danos causados pelo fumo, com o objetivo final de eliminar o fumo em todo o mundo. Ele também foi professor de saúde global na Universidade de Yale e ex-diretor executivo de doenças não transmissíveis e saúde mental da Organização Mundial da Saúde (OMS).É um médico com vasta experiência no serviço público, consultor no setor de saúde e ex-presidente da WMA (World Medical Association). Atualmente é proprietário e CEO da Milton Consulting e atual presidente da Comissão Snus. O currículo do Dr. Milton também inclui passagens como presidente e CEO da Associação Médica Sueca (SMA) e como presidente da Cruz Vermelha Sueca.bsp;