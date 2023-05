Você tem odontofobia? O óxido nitroso pode ajudar; saiba como

(foto: Freepik)

A odontofobia (medo de ir ao dentista), a ansiedade e os procedimentos demorados levam pacientes a evitar os tratamentos odontológicos.Em alguns casos, a fuga para tratamentos alternativos podem agravar o problema, prejudicando a saúde bucal.Uma alternativa para o problema é a sedação com óxido nitroso. A tecnologia é capaz de fazer com que a experiência com o dentista , além de não ser traumática, seja extremamente confortável."A sedação consciente com óxido nitroso é indicada para os pacientes que, às vezes, têm trauma, medo de dentista. Para aqueles procedimentos demorados, cirurgias e tratamento de canal", explica o dentista Roberto Gamarano.

O dentista explica também como é feita a sedação com óxido nitroso. "O paciente vai inalar esse gás e durante o procedimento ele vai sentir uma diminuição do estresse, um relaxamento, uma analgesia que é a sensação de diminuição de dor. Isso vai levar uma experiência muito melhor para a pessoa".

Óxido nitroso

O óxido nitroso é um anestésico inalatório fraco, um dos usos mais comuns dele é na anestesia geral, onde ele é combinado com outros anestésicos inalatórios e intravenosos.



Leia também: 'Maxilar esculpido': dentista faz alerta para perigo de exercícios



Ele atua no sistema nervoso central acalmando o paciente de forma rápida e segura, diminuindo a sua sensibilidade à dor.



Benefícios

Alívio do estresse e ansiedade; Ação rápida e segura

Efeito anestésico; Rápida recuperação

Ausência de efeitos colaterais

Ajuda a manter uma boa saúde bucal por não ter mais medo do dentista

Além disso, é um mecanismo de baixo risco pois a pessoa que inala o gás fica consciente o tempo todo. Tem um um efeito de início em 30 segundos, com um pico em mais ou menos 5 minutos e é eliminado assim que exalado e o efeito é revertido rapidamente.