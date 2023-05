COVID: o que se sabe sobre a nova subvariante Arcturus? Já está no Brasil

Subvariante Arcturus: a Índia registrou 12.591 novos casos de COVID em um dia, o maior em cerca de oito meses, enquanto a carga de casos ativos aumentou para 65.286 (foto: Enrique/Pixabay) O aumento inesperado nos casos de COVID desencadeou cautela entre os cidadãos na Índia. O país registrou 12.591 novos casos em um dia, o maior número em cerca de oito meses, enquanto a carga de casos ativos aumentou para 65.286, segundo dados do Ministério da Saúde da União atualizados na quinta-feira (27/04).





Portanto, até o momento, o sintoma recém-identificado de conjuntivite é a principal diferença entre esta subvariante e suas predecessoras.





Em pacientes mais jovens de Arcturus, incluindo pessoas com menos de 12 anos, foi relatado "coceira com conjuntivite com olhos pegajosos" e "coceira nos olhos vermelhos sem pus". Vários cados foram notados.

Vale lembrar que a conjuntivite foi listada como um sintoma em alguns casos de COVID-19 no passado, mas nunca ocorreu com tanta frequência.

Conheça os sinais e sintomas da nova subvariente Arcturus

Febre contínua

Nariz entupido e escorrendo

Dor de garganta

Conjuntivite

Dor de cabeça

Fadiga corporal

Dor muscular



COVID: alerta da OMS para novas ondas da doença e mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou a sublinhagem Ômicron de rápido crescimento XBB.1.16 como a nova variante de alerta superando a XBB.1.5. A XBB.1.16 é descendente da XBB recombinante, que é um misto de duas sublinhagens BA.2. Chamada de Arcturus, como a estrela mais brilhante do hemisfério celeste Norte, atualmente, é a variante dominante na Índia, que enfrenta uma onda de casos, no entanto, leves. A subvarainte já foi detectada em 32 outros países, incluindo os Estados Unidos e no Brasil, em São Paulo.





O diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que o surgimento da nova variante XBB.1.16 mostra que "o vírus ainda está mudando e ainda é capaz de causar novas ondas de doenças e mortes". A Arcturus tem maior potencial de transmissão que a já conhecida XBB.1.5, mas as consequências têm sido de pouco gravidade.