Procura por anti-hipertensivos cresce 46% nos primeiros meses de 2023

De acordo com os dados do Ministério da Saúdei, a hipertensão arterial mata aproximadamente 300 mil brasileiros anualmente, o equivalente a 820 mortes por dia, 30 por hora ou uma a cada 2 minutos. Ainda de acordo com o órgão, 32% da população adulta brasileira, ou seja, cerca de 36 milhões de indivíduos, sofre com a condição. Destes, somente 50% sabem que são hipertensos e apenas metade realiza tratamento.

Segundo a cardiologista, Lilian Cavalheiro, que atua na AMA Especialidades Jardim São Luiz, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas (CEJAM) “Dr. João Amorim” em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, “a hipertensão é uma doença que envolve uma série de alterações no corpo humano. Interfere no processo da doença aterosclerótica, que consiste no envelhecimento dos vasos, prejudicando o funcionamento de vários órgãos, como rins, vasos cerebrais e cervicais, além do enfraquecimento do próprio coração”, explica a especialista.