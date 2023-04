Hospital de BH faz seis transplantes em menos de um dia

Silvério Leonardo (de branco), coordenador da Unidade de Transplantes do Hospital Felício Rocho, teve como aliado o Comando de Aviação do Estado (COMAVE), que efetuou o transporte dos órgãos

Os órgãos são provenientes de três cidades mineiras, sendo elas Varginha, Divinópolis e Contagem. A Unidade de Transplantes do Hospital Felício Rocho teve como aliado o Comando de Aviação do Estado (COMAVE), que efetuou o transporte dos órgãos de Divinópolis para Belo Horizonte, durante a madrugada, com o uso de óculos de visão noturna para auxílio do deslocamento.