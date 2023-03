Óculos falantes mudam a vida não só de deficientes visuais

“Sou de formação publicitária, mas, na busca de um propósito de vida, tinha como sonho atuar na área social, e encontrei algo que leva luz para as pessoas. O OrCam gera dignidade e evolução. Digo que cego é quem não enxerga os cegos, tornando-os invisíveis. Não tinha ideia, mas conversando com muitos, descobri que não é a deficiência o principal obstáculos para eles, mas a dependência de ter de pedir ajuda muitas vezes, a falta de autonomia. Com o OrCam, ele saberá a característica de quem estará na sua frente, criança, mulher, homem; se é uma pessoa específica se for importante para ele (a imagem desta pessoa será gravada pelo algoritmo e o cego pode chamar a pessoa pelo nome e reconhece-la), ao abrir a geladeira em casa, sem precisar experimentar ou por tato, o dispositivo falará se é o leite ou a maçã; a mulher saberá a cor do batom que vai usar, enfim, a pessoa ganha independência”, enfatiza Doron. Com o OrCam MyEye, basta indicar com o dedo onde quer que ele leia. O sensor óptico captura a imagem e, por meio da inteligência artificial, converte as informações instantaneamente em áudio por meio de um pequeno alto-falante localizado acima do ouvido. No Brasil, o dispositivo chegou pela empresa Mais Autonomia, em 2018. O contato de Doron Sadka com a tencologia ocorreu em uma viagem para Israel, ocasião em que decidiu representar o dispositivo por aqui, com o sistema adaptado em português, inglês e espanhol.“Sou de formação publicitária, mas, na busca de um propósito de vida, tinha como sonho atuar na área social, e encontrei algo que leva luz para as pessoas. O OrCam gera dignidade e evolução. Digo que cego é quem não enxerga os cegos, tornando-os invisíveis. Não tinha ideia, mas conversando com muitos, descobri que não é a deficiência o principal obstáculos para eles, mas a dependência de ter de pedir ajuda muitas vezes, a falta de autonomia. Com o OrCam, ele saberá a característica de quem estará na sua frente, criança, mulher, homem; se é uma pessoa específica se for importante para ele (a imagem desta pessoa será gravada pelo algoritmo e o cego pode chamar a pessoa pelo nome e reconhece-la), ao abrir a geladeira em casa, sem precisar experimentar ou por tato, o dispositivo falará se é o leite ou a maçã; a mulher saberá a cor do batom que vai usar, enfim, a pessoa ganha independência”, enfatiza Doron.

Leia: Conheça a neurovisão, ciência que estuda o que é captado pelos olhos Tem OrCam em Minas e Belo Horizonte? Por ser uma tecnologia importada e de alto custo, a tecnologia ainda não é acessível para todos com deficiência visual no Brasil. O valor do Orcam MyEye é R$ 14.900 à vista ou R$ 16.900 em 12 vezes no cartão de crédito. Doron explica que há um financiamento pelo BB Acessibilidade e o dispositivo pode comprado em até 60 parcelas iguais, com juros de 4% ao ano. Mas o gestor público pode adquirir o produto. A lei permite que o dispositivo seja comprado por inexigibilidade, sem necessidade de licitação, porque a Mais Autonomia é a única representante do equipamento no país.



“Em Israel, o governo paga 50% da tecnologia porque tem o subsídio. França e Alemanha também. Aqui no Brasil não tem política de subsídio para tecnologia assistiva ainda. Então, comecei a entrar em contato com governadores, prefeitos e reitores de universidades para explicar como era o dispositivo. E já estamos em 900 municípios, em vários estados do país, e os usuários recebem em regime de comodato. Em Minas, ainda não estamos tão presentes. Não tive contato com Zema [Romeu Zema, governador de MG] ou Fuad [d Nomam, prefeito de BH]. Mas o OrCam foi adquirido para a biblioteca da Universidade de Juiz de Fora e temos presença também em Uberlândia”, conta Doron.



Para o OrCam chegar a quem realmente precisa teria de alcançar mais de 35 milhões de brasileiros com deficiência visual, dado do Censo de 2010 do IBGE. Relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) aponta a falta de acesso às tecnologias assistivas. Mais de 2,5 bilhões de pessoas precisam de um ou mais produtos assistivos no mundo, mas quase 1 bilhão não têm acesso, principalmente em países de baixa e média renda.





Empolgado, Doron fala da entrada do OrCam nas instituições de ensino. O que ocorreu depois que ele se deparou com os números do último censo do IBGE sobre pessoas com deficiência: "Na Bahia, adquirido [o dispositivo} pelo governo, estudantes com deficiência visual foram aprovados em instituições públicas de ensino superior na seleção de 2023. Estudantes da rede pública estadual de ensino que, na preparação para o vestibular, contaram com o auxílio do OrCam. Entre 2021 e 2023, o Governo do Estado da Bahia já entregou 64 unidades do dispositivo".